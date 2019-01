Las mujeres del PSOE dicen 'no' al «órdago» de Vox contra la Ley de Violencia de Género Cruz, en la sede provincial del PSOE, con una veintena de compañeras de partido de Almería. / A. A. Noemí Cruz lamentó que exista la posibilidad de que PP y Cs vayan a «entregar a las mujeres andaluzas a cambio de unos sillones en la Junta» ALICIA AMATE ALMERÍA Viernes, 4 enero 2019, 00:14

No estaban todas las que son pero sí son todas las que están. Una veintena de representantes socialistas de la provincia de Almería -todas mujeres excepto el diputado nacional Juan Jiménez- arroparon ayer a la parlamentaria andaluza almeriense Noemí Cruz en su alegato contra el «órdago de Vox contra la igualdad» tras anunciar que no apoyaría el gobierno del PP, liderado por Juan Manuel Moreno, si no descartan cualquier medida de apoyo a la lucha contra la violencia de género.

Ante esta situación, Cruz mostró su pesar por la posibilidad de que Ciudadanos vaya a «entregar a las mujeres andaluzas a cambio de unos sillones en la Junta de Andalucía» y recordó que la formación naranja «ha sobrepasado muchas veces ya sus líneas rojas, después de decir que nunca pactarían con radicales y que dejarían gobernar a la lista más votada». Ahora, según manifestó, «la vida parlamentaria les ha vuelto a regalar una oportunidad de oro para mostrar coherencia».

Al tiempo que reclamó a Cs que «deje gobernar» a Susana Díaz, apuntó que ahora, esta coalición «tendrá que decir una vez más, en este capítulo 2 del Pacto de la Vergüenza, del lado de quién va: si está con las mujeres o si siguen abrazados a la ultraderecha y piensan entregar las vidas de las víctimas de la violencia machista a cambio de unos sillones». Por otro lado, no dudó «que el PP aceptará lo que Vox le ponga por delante» ya que, considera, «le cabe todo porque Moreno Bonilla es consciente de que si no es presidente no es nada, ni en Andalucía ni en su partido».

Acompañada por sus compañeras de partido, además, la parlamentaria socialista insistió en que mil mujeres y niños son atendidos cada año en casas de acogida y que han sido asesinadas más de mil mujeres por sus parejas o ex parejas desde que se creó un registro, en 2003. Un escenario ante el que puso en valor la Ley andaluza contra la Violencia de Género, aprobada el pasado 18 de julio en el Parlamento de Andalucía, con la que se amplió la protección a las víctimas y se avanzó en prevención. «Fue un texto pionero, por dar una vuelta de tuerca más al concepto de violencia de género, ampliándolo a las violencias fuera de la pareja o la ex pareja, protegiendo a las mujeres víctimas de feminicidios, acoso sexual, explotación sexual, matrimonio forzoso, mutilaciones genitales o crímenes en nombre del honor», remarcó.