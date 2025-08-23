Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lugar donde se produjo la reyera.

Muere una segunda persona que resultó herida en la reyerta con arma blanca en Berja

El enfrentamiento dejó inicialmente un fallecido y cinco heridos de diversa gravedad, entre los que se encontraba la persona que ha fallecido posteriormente

Europa Press

Sábado, 23 de agosto 2025, 10:35

Una segunda persona ha fallecido tras resultar herida en una pelea multitudinaria ocurrida en la madrugada del pasado domingo en la zona del Cerro Matadero de Berja (Almería). El enfrentamiento dejó inicialmente un fallecido y cinco heridos de diversa gravedad, entre los que se encontraba la persona que ha fallecido posteriormente.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado el fallecimiento de esta segunda víctima en la noche del pasado viernes en el Hospital Universitario de Poniente, donde permanecía ingresada.

La reyerta tuvo lugar alrededor de la 1,50 horas del domingo, cuando varios testigos alertaron de un altercado en la calle El Romero, señalando que un hombre presentaba una grave herida de arma blanca. En respuesta, se movilizaron la Guardia Civil, la Policía Local y los servicios sanitarios. Los efectivos confirmaron en el lugar la muerte de un varón y atendieron a cinco heridos de distinta consideración, de los cuales al menos dos fueron trasladados al hospital.

El pasado jueves, un juez ordenó el ingreso en prisión del presunto autor del apuñalamiento mortal. Fuentes de la investigación confirmaron a esta agencia que el único detenido hasta la fecha permaneció ingresado en el Hospital Universitario Torrecárdenas (HUT) de Almería por las lesiones abdominales sufridas durante la reyerta, aunque ya ha recibido el alta médica.

El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín, indicó que la investigación de la Guardia Civil sigue abierta para esclarecer los hechos y las circunstancias en las que se produjo el homicidio, así como para poder identificar y arrestar a otros posibles agresores.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer
  2. 2 Herido grave el conductor de un camión tras una colisión por alcance en la A-7 a la altura de Vícar
  3. 3 Muere una segunda persona que resultó herida en la reyerta con arma blanca en Berja
  4. 4 Acusan al alcalde de «estar poniendo en riesgo la seguridad de lo roqueteros»
  5. 5 La Guardia Civil detiene en Vera a tres personas en una pelea con arma blanca y descubren más de 4 kilos de estupefacientes
  6. 6 Extinguido el incendio en el paraje El Pocico, en Lubrín, municipio que ya registró un fuego en julio
  7. 7 Vuelve el tráfico a la avenida de Montserrat
  8. 8 Roquetas acoge Tecnotribu con talleres de robótica y mucha tecnología
  9. 9 La alcaldesa aboga por compaginar una doble feria del mediodía con casetas ya montadas en la Vega de Acá
  10. 10 La Hermandad de los Patronos de Adra presenta su cartel religioso para las Fiestas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere una segunda persona que resultó herida en la reyerta con arma blanca en Berja

Muere una segunda persona que resultó herida en la reyerta con arma blanca en Berja