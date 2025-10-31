Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator

Un legionario ha fallecido en la mañana de este viernes tras la explosión de un artefacto en la Base de La Legión de Viator. Además ... de la víctima mortal, según ha podido confirmar IDEAL ALMERÍA, hay un herido grave por la explosión de este artefacto que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Torrecárdenas y otros, con heridas más leves.

La posible deflagración se ha producido minutos antes de las 11 horas, conforme el aviso que se ha recibido desde el campamento a la sala de Emergencias 112 Andalucía.

La explosión se habría producido en una nave de la base y habría provocado daños en la infraestructura, quedando totalmente afectada. Las primeras hipótesis apuntan a la detonación de una granada, si bien desde la Brigada de la Legión no han confirmado aún este extremo.

Por su parte, desde la coordinadora, se ha dado aviso a Bomberos de Almería, Policía Local de Viator, Guardia Civil y miembros del 061, que se han desplazado en helicóptero a la zona. La Unidad Orgánica de la Policía Judicial de Guardia Civil permanece en el lugar de los hechos para tratar de esclarecer lo ocurrido.

La delegada de la Junta de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín, ha lamentado «profundamente» el accidente que ha ocurrido en la Base de la Legión, así como ha trasladado su más sentido pésame «a la familia de la persona fallecida con motivo de la explosión y a la gran familia de La Legión». Así, la representante del Gobierno andaluz en la provincia desea «una pronta recuperación para las personas heridas».