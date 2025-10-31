Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imagen del campo de maniobras de La Legión en Viator. E. P.

Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator

Hay otro herido grave y la Guardia Civil está investigando los hechos producidos este viernes

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 31 de octubre 2025, 12:53

Comenta

Un legionario ha fallecido en la mañana de este viernes tras la explosión de un artefacto en la Base de La Legión de Viator. Además ... de la víctima mortal, según ha podido confirmar IDEAL ALMERÍA, hay un herido grave por la explosión de este artefacto que ha tenido que ser trasladado al Hospital Universitario de Torrecárdenas y otros, con heridas más leves.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Detienen en El Ejido a dos empresarios agrícolas, madre e hijo, por explotación laboral
  3. 3 Arranca este viernes el juicio con jurado contra el acusado de matar a la dueña de un pub de Dalías
  4. 4 Herido un trabajador al caer de tres metros de altura en Vera
  5. 5 Cooltural Fest confirma las primeras bandas para 2026
  6. 6 La Legión celebrará una Jura de Bandera para personal civil en El Parador
  7. 7 Una importante cadena de moda sufre un ciberataque: Aviso a los clientes almerienses
  8. 8 La térmica de Carboneras desaparece: vuelan el último edificio en pie
  9. 9 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  10. 10 Mojácar ultima los preparativos para el Día de Todos los Santos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator

Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator