R. I.

Muere por las heridas del estallido el hombre que intentó matar a su mujer con una bombona de butano

Hasta ahora era el único investigado de los hechos ocurridos en Roquetas de Mar por presunto homicidio en grado de tentativa

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:31

El presunto autor del incendio de Roquetas de Mar ha fallecido a consecuencia de las graves heridas que habría sufrido en sus extremidades al haber manipulado una bombona de gas butano para explotar la vivienda cuando se encontraba con su mujer dentro.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado martes en el inmueble de la calle Biescas, número 15, en la barriada de Cortijos de Marín (Roquetas de Mar) y, cuando los agentes de la Guardia Civil se personaron en el domicilio, se encontraron en la puerta que daba acceso al piso al hombre «desnudo» y con «quemaduras graves» en los brazos y las piernas. «Fue arrastrado por los agentes hacia las escaleras y lo cargaron hasta el exterior», indicaron fuentes cercanas al caso.

El varón, de nacionalidad española, se encontraba en la Unidad de Quemados del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. La víctima, de origen magrebí, aseguró a los agentes que su esposo le dijo que «no quería vivir más, vamos a morir los dos». Acto seguido encendió un mechero, dando paso a una deflagración y, posteriormente, a las llamas, según el testimonio de la víctima. Después, se desató la explosión.

Hasta ahora era el único investigado por presunto homicidio en grado de tentativa en un caso de violencia de género que podría quedar archivado ahora tras su muerte.

