Muere el conductor del trailer accidentado tras chocar con un camión en la A-7 a su paso por Sorbas
El fallecido, que quedó atrapado, tuvo que ser rescatado por los bomberos de Levante
E. P.
Almería
Lunes, 1 de diciembre 2025, 17:05
El conductor de un semirremolque cargado de tierra que ha colisionado a primera hora de mañana de este lunes con un camión en la A- ... 7 a su paso por Sorbas.
Desde el servicio unificado de emergencias 112 Andalucía han detallado que el accidente se ha producido al chocar un semirremolque y un camión en el kilómetro 719 de la autovía A-7, a la altura de Sorbas, en sentido Almería.
El fallecido, que quedó atrapado, tuvo que ser rescatado por los bomberos de Levante, que se desplazaron hasta la zona.
Varios testigos alertaron a las 7.15 horas de la gravedad de un siniestro en el que uno de los conductores quedó atrapado en el interior de la cabina. Además, a causa del impacto, se ha cortado el tráfico rodado en la vía en el sentido creciente y se ha habilitado un desvío alternativo por la N-340a.
Tras la movilización por parte de la sala coordinadora, hasta el lugar se desplazaron Guardia Civil de Tráfico, los Bomberos del Levante, efectivos del centro de emergencias sanitarias 061 y mantenimiento de la vía.
