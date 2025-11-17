Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
El siniestro ha provocado el cierre del carril izquierdo en el kilómetro 781, en sentido creciente, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT)
Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:33
Un hombre de 39 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la A-7 a su paso por ... la localidad almeriense de Huércal de Almería, según ha informado el 1-1-2.
El teléfono 1-1-2 ha recibido minutos antes de las 4:00 horas la primera de varias llamadas que alertaban de una colisión frontal entre un camión y un turismo que circulaba en sentido contrario a la altura del kilómetro 781, en el que indicaba que había una persona gravemente herida que estaba atrapada.
Desde el 1-1-2 se activó de inmediato al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que ha movilizado una UVI móvil, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Consorcio del Poniente y de Almería, a la Policía Local de Huércal de Almería y a mantenimiento de la vía.
Cuando los servicios sanitarios llegaron al lugar nada pudieron hacer por salvar la vida de la víctima, que tuvo que ser rescatada por los bomberos del interior del vehículo siniestrado.
