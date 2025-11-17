Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Agente de la Guardia Civil de Tráfico durante una actuación en una imagen de archivo. Ideal

Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería

El siniestro ha provocado el cierre del carril izquierdo en el kilómetro 781, en sentido creciente, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT)

Ideal

Lunes, 17 de noviembre 2025, 08:33

Comenta

Un hombre de 39 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico registrado esta madrugada en la A-7 a su paso por ... la localidad almeriense de Huércal de Almería, según ha informado el 1-1-2.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería
  2. 2 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  3. 3 «Ozempic es eficaz en diabetes y pérdida de peso, pero no hace milagros»
  4. 4 Gincana y juegos medievales para el IV Encuentro Municipal de AMPAs
  5. 5 El Ejido incrementa medios para la Policía Local con la adquisición de 86 chalecos antibalas
  6. 6 Roquetas realiza trabajos de poda y jardinería en la carretera de Alicún
  7. 7 Profesionales del Hospital de Poniente amplían su formación sobre drogodependencia
  8. 8 Preocupación por la «cara oculta del mar de plástico» del Poniente almeriense
  9. 9 La Plaza Orquídea se renueva para mejorar su accesibilidad
  10. 10 Dauda: «Nosotros, los morenos, solo estamos para trabajar; lo demás ya es como un lujo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería

Muere el conductor de un coche que circulaba en sentido contrario en la A-7 en Huércal de Almería