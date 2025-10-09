Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Mojonera tendrá el mayor parque biotecnológico de Europa

La Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía va a agilizar los trámites para poner en marcha esta iniciativa de la empresa Agrobío

Marcos Tárraga

Almería

Jueves, 9 de octubre 2025, 14:48

Comenta

El Consejo de Gobierno ha tomado este jueves razón de la asignación a la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP) del proyecto del Parque Biotecnológico Agrobío para el Control Biológico y la Biopolinización en La Mojonera, que será el más grande de Europa.

La Junta de Andalucía considera la iniciativa estratégica al contribuir a mejorar la competitividad y sostenibilidad de los invernaderos hortofrutícolas, impulsar la investigación, innovación y transferencia de conocimientos y elevar el nivel formativo y las competencias empresariales de los agentes del sector agroindustrial.

El proyecto se encuentra alineado con el 'I Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero de Andalucía. Horizonte 2030' de la Junta de Andalucía y, en el ámbito municipal, se prevé que fortalezca el liderazgo en innovación agraria en el municipio de La Mojonera. La Junta de Andalucía considera que promoverá la sostenibilidad y modernización del sector andaluz e impulsará a Almería como líder en biotecnología agrícola, atrayendo nuevas inversiones y fortaleciendo la cadena de suministro local.

Agrobío promueve esta iniciativa por la que se ampliará su biofábrica actual para agrupar en un único espacio las instalaciones de producción, comercialización, I+D, innovación, asesoramiento y formación de organismos de control biológico destinados a lucha integrada de plagas.

Entre otras líneas de actuación, se criarán abejorros para la polinización natural de los cultivos y se trabajará en diversas cuestiones ligadas a la regeneración de suelo y el control conservativo. Agrobío cuenta ya con décadas de experiencia tanto en la producción de insectos beneficiosos para el control biológicos de plagas de cultivos como en la cría de abejorros destinados a polinizar hortícolas y frutales, plantas de parques y jardines o ubicadas en viveros y zonas forestales.

En términos de empleo, se calcula que la construcción del Parque Biotecnológico Agrobío para el Control Biológico y la Biopolinización generará 50 puestos de trabajo; y que la explotación de las instalaciones supondrá la creación de otros 250 empleos en cinco años. En el ámbito económico, la Junta de Andalucía estima que la facturación media anual alcanzará los 60 millones de euros, con un importante peso del mercado internacional (más del 60%).

La asignación a la UAP conlleva la agilización de los procedimientos ligados a la Junta de Andalucía, ya que la iniciativa se gestiona por la vía de tramitación preferente y urgente.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un desayuno de convivencia por el Día de la Salud Mental en El Ejido
  2. 2 Transportes adjudica el último tramo de la variante de Loja del AVE por 283 millones
  3. 3 Bizum para pagar tasas y la restitución del Premio Nacional de Tauromaquia, temas del Pleno de Roquetas
  4. 4 Nuevo hito del soterramiento de Almería: la gran rotonda de Los Molinos abrirá al tráfico la próxima semana
  5. 5 La investigación por el crimen de Antonio Campos sondea a su círculo íntimo
  6. 6 La Virgen del Rosario anuncia el fin de las Fiestas Patronales en Roquetas
  7. 7 Detenido por agredir sexualmente a una menor de 8 años en El Ejido
  8. 8 Ofrenda floral a la patrona y varios reconocimientos a dos personalidades en Roquetas
  9. 9 Gabriel Amat reconoce la labor de una decena de asociaciones de Roquetas en la gala del mayor
  10. 10 La Escuela Municipal de Música y Danza de Roquetas informa de las últimas plazas libres de este curso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Mojonera tendrá el mayor parque biotecnológico de Europa

La Mojonera tendrá el mayor parque biotecnológico de Europa