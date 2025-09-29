Casi un millón de euros para mejorar el centro para rehabilitar animales en Los Vélez En el centro se cuidan y recuperan ejemplares de fauna amenazada que llegan a estas instalaciones por diversos accidentes, colisiones o el agotamiento de las aves en sus rutas migratorias

Marcos Tárraga Almería Lunes, 29 de septiembre 2025, 14:27 Comenta Compartir

La Junta de Andalucía ha anunciado que el Centro de Recuperación de Especies Amenazadas (CREA) de Las Almohallas, en Vélez-Blanco, contará con mejoras funcionales y de equipamiento valoradas en 901.044 euros, que serán financiadas a través de fondos europeos del Programa Feder-Andalucía 2021-2027.

Este centro, ha explicado la Junta de Andalucía en una nota, se ocupa del cuidado y recuperación de ejemplares de fauna amenazada que llegan a sus instalaciones por diversos motivos, como accidentes, colisiones o el agotamiento que pueden sufrir las aves en sus rutas migratorias o en ejemplares juveniles.

«Durante el año 2024 se atendieron 692 ejemplares, un 72% de ellos aves», ha precisado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Almería, Manuel de la Torre, que ha destacado «el compromiso de la Junta de Andalucía, al impulsar este plan de modernización de los CREA, y la labor fundamental que el de Las Almohallas desarrolla en nuestra provincia».

Para el delegado, «el personal que trabaja en los CREA, con una dedicación y profesionalidad ejemplares, desempeña también una tarea de educación ambiental: atienden visitas de escolares y programamos liberaciones de los animales recuperados con grupos de jóvenes o colegios, para que los niños puedan acercarse y conocer detalles sobre nuestra fauna y aprendan así a amarla y protegerla».

Estas actuaciones se enmarcan, prosigue la nota, en el Plan de Modernización que la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente desarrollará hasta 2027 para impulsar y reforzar los CREA y sus instalaciones asociadas, según lo abordado recientemente por el Consejo de Gobierno de la Junta, con el objetivo de «proteger la biodiversidad andaluza».

El plan contempla una inversión global de cerca de 13 millones de euros destinada a la modernización y refuerzo de la Red Andaluza de los CREA y sus instalaciones asociadas, según ha indicado la Administración autonómica en una nota.

El objetivo es «mejorar la atención veterinaria, las infraestructuras y el equipamiento de los ocho centros provinciales, además de otros recursos complementarios como el Centro de Gestión del Medio Marino en Algeciras o el Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre en Málaga».

Estas actuaciones, que incluyen desde la construcción de nuevas instalaciones a la adquisición de material especializado, persiguen «reforzar la conservación de la biodiversidad andaluza y dar respuesta al creciente número de ejemplares protegidos atendidos cada año -7.917 en 2024- garantizando el cumplimiento de los compromisos europeos e internacionales en materia de protección de la fauna silvestre».

Dentro de la Red Andaluza de Centros de Conservación, Recuperación y Reintroducción de Especies Silvestres, cada provincia cuenta con un centro de referencia que «garantiza la atención veterinaria, la rehabilitación y, cuando es posible, la liberación de fauna protegida». Además, generan «información útil» para la gestión y la ciencia aplicada.

Visitas escolares

La pasada semana, los alumnos del colegio Nuestra Señora de la Cabeza, en María, recibieron la visita del delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente y del alcalde de la localidad, José Antonio García, para participar en la liberación de cuatro ejemplares de cernícalo vulgar 'Falco tinnunculus' recuperados.

En el acto, al que asistieron la directora y el personal del centro educativo, los niños disfrutaron del vuelo de las aves y atendieron a las explicaciones del personal técnico de la Delegación y de los agentes de medio ambiente.

Posteriormente, en el mirador del Puntal del Morral, se procedió a la suelta de un ejemplar de águila real 'Aquila chrysaetos' recuperado. Según detalló Juan Motos, responsable del CREA, «se trata de un ejemplar juvenil de primer año, un macho, que fue recogido por los agentes de medio ambiente en el litoral de Adra hace un par de semanas».

«No tenía ningún problema grave, salvo un enfriamiento provocado por el agua del mar, por lo que, tras unos días en los que observamos un comportamiento y una alimentación normales, se le ha podido dar el alta», destacó el responsable.

El águila real es la de mayor tamaño de las que habitan la península ibérica, donde se considera una especie residente. Los individuos reproductores son sedentarios, mientras que los jóvenes realizan movimientos de dispersión.

España alberga una de las poblaciones más numerosas del continente europeo, estimada en unas 2.000 parejas reproductoras y un total superior a 6.000 individuos. Los últimos datos del Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre de Andalucía, que desarrolla la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente a través de la Agencia Amaya, constatan la presencia en la provincia de 37 parejas.

La tendencia poblacional en Andalucía en las últimas décadas muestra un «crecimiento anual significativo, con tendencia a la estabilización, y presenta parámetros reproductores óptimos, por encima de los encontrados a nivel nacional y en otros países».

Actualmente, no existen en Andalucía «factores limitantes que pongan en peligro la viabilidad de la población reproductora, que se encuentra en un estado favorable de conservación».