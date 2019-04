Miles de personas asisten a la 'Pasión viviente' en Gádor Los asistentes, junto a los representantes institucionales. / DIPUTACIÓN ALMERÍA Gadorenses y visitantes vivieron el viernes este acto de exaltación de fe que, tras el parón del pasado año, ha contado con nuevas escenas y más localizaciones A. MALDONADO Almería Martes, 16 abril 2019, 01:04

Un año más, Gádor se ha volcado con su representación viviente de la Pasión de Cristo. La de 2019 será recordada por la incorporación de hasta cuatro nuevas escenas y la ampliación de localizaciones.

Miles de personas no quisieron perderse este acontecimiento social, cultural y religioso, uno de los más importantes de cuantos se celebran en Gádor a lo largo del año y, al mismo tiempo, de los más singulares y genuinos de la Semana Santa de la provincia de Almería.

Cerca de cien vecinos de la localidad, dirigidos por el párroco, Victoriano Montoya, se convirtieron en actores y actrices para recrear las últimas horas de la vida de Jesucristo, en una escenificación que impacta por su realismo y dramatismo.

Se han representaron hasta diecisiete escenas en puntos del municipio como la plaza de la Constitución, plaza Barranquillo, plaza de la Ermita, calle de la Paz, plaza de la Maestra o el Auditorio de Verano.

El presidente de Diputación, Javier Aureliano García, asistió a la Representación Viviente de La Pasión en Gádor y comprobó en primera persona el esmero, esfuerzo y dedicación que los gadorenses ponen en práctica para hacer realidad este auto sacramental.

Antes del inicio de la representación, García saludó a la alcaldesa de Gádor, Lourdes Ramos, y a los intérpretes que escenifican La Pasión. El presidente les dio la enhorabuena por «este acto de fe, devoción y religiosidad cargado de sentimiento. Gracias a vuestro trabajo Gádor se convierte en un referente durante el comienzo de la Semana Santa de la provincia de Almería».

García insistió, además, en una idea: «En la defensa de las tradiciones, de todo aquello que hace diferente y atractiva a la provincia de Almería, siempre estará la Diputación. La representación supone además un valioso agente dinamizador de Gádor y la comarca desde el punto de vista turístico».

«Sois referencia con lo que hacéis, no solo en la provincia, también a nivel regional y nacional. Esta representación es un punto de encuentro que hay que señalar en el almanaque para venir a Gádor a verlo, y esto es gracias a vosotros y a vuestro entusiasmo. Nos ilusiona potenciar una propuesta como esta, porque esto es lo que hace pueblo y sentirnos orgullosos de ser almerienses», dijo el presidente a los vecinos que escenifican la representación justo antes del inicio.

Lourdes Ramos recordó, por su parte, que sin el apoyo económico de Diputación «no sería posible hacer esta escenificación de La Pasión de Jesucristo» y dio ánimos a los vecinos que han ensayado constantemente durante muchos meses para que Gádor viva una de sus actos más especiales.

Victoriano Montoya dio las gracias al Ayuntamiento, Diputación y a todas las personas que se han implicado en la representación, y destacó el ánimo de la alcaldesa. Recordó también que «esto no sale solo, si no se ensaya, si el Ayuntamiento y Diputación no apoyan, no habría representación. Vosotros mejor que nadie sabéis el esfuerzo que cuesta esto».