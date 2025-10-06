Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Níjar

Todo listo para una nueva edición de la 'Níjar Súper Cup'

Ya se conocen los primeros nombres de clubes que participarán este año y reunirá a 120 equipos de jóvenes promesas del fútbol de España y Portugal

Marcos Tárraga

Almería

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:06

Comenta

Por segundo año consecutivo, la 'Níjar Súper Cup' volverá a traer al municipio nijareño a las jóvenes promesas de los principales equipos de fútbol de la península Ibérica. Este torneo de fútbol base se celebrará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre y reunirá a más de 120 equipos de distintas categorías, con jugadores procedentes de toda España y Portugal, que disputarán sus encuentros en las instalaciones deportivas de la Villa de Níjar, Campohermoso y San Isidro.

Entre los primeros equipos confirmados para la edición de este año, se encuentran nombres como Villarreal, Athletic Club de Bilbao, RCD Mallorca, UD Almería, Benfica y Sporting de Braga, si bien, en los próximos días se dará a conocer el listado completo de clubes participantes. En total, serán unos 2.000 jóvenes futbolistas de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil entre los que, por qué no, puedan encontrarse los futuros Lamine Yamal, Pedri, Asencio o Barrios.

El evento está organizado por 'Servicial Sur', en colaboración con el Ayuntamiento de Níjar, y «se ha consolidado como una de las citas deportivas más esperadas del calendario andaluz, no solo por su nivel deportivo, sino también por el entorno natural, la hospitalidad local y la experiencia completa que ofrece a familias, clubes y visitantes», han valorado desde el Consistorio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Níjar, Jesús Guerrero, ha señalado que se trata de «mucho más que una mera competición deportiva». «Es una experiencia integral que combina deporte, convivencia, turismo y valores educativos. Durante varios días, los cuerpos técnicos de los equipos participantes, los jugadores, sus familiares, y los amantes del fútbol base nos visitarán y compartirán no solo partidos, sino también momentos de compañerismo, superación y respeto, dentro y fuera del terreno de juego».

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Partido Popular de La Mojonera condena el asesinato de una vecina y denuncia la falta de efectivos policiales
  2. 2 El rastreo del móvil de Antonio Campos facilitó la detención del presunto autor del crimen
  3. 3 Atracciones, ruta de tapeo y pasacalles para disfrutar de las Fiestas Patronales de Roquetas
  4. 4 El PP resalta la inversión de más de once millones de la Junta en el puerto de Adra
  5. 5 «De lo que más orgullosa me siento es por la huella que dejo en el centro»
  6. 6 Veinticinco años de amor a la Virgen de los Desamparados
  7. 7 Registros, móviles y cámaras: la Guardia Civil sigue detrás del crimen de Antonio Campos
  8. 8 Un investigador de la UAL en la guía mundial sobre los nuevos fármacos antiobesidad
  9. 9 Dalías y Cuevas del Almanzora, los municipios en los que más aumenta el endeudamiento
  10. 10 Juzgan hoy a 19 acusados del transporte clandestino de inmigrantes irregulares por el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Todo listo para una nueva edición de la 'Níjar Súper Cup'

Todo listo para una nueva edición de la &#039;Níjar Súper Cup&#039;