Todo listo para una nueva edición de la 'Níjar Súper Cup'

Por segundo año consecutivo, la 'Níjar Súper Cup' volverá a traer al municipio nijareño a las jóvenes promesas de los principales equipos de fútbol de la península Ibérica. Este torneo de fútbol base se celebrará entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre y reunirá a más de 120 equipos de distintas categorías, con jugadores procedentes de toda España y Portugal, que disputarán sus encuentros en las instalaciones deportivas de la Villa de Níjar, Campohermoso y San Isidro.

Entre los primeros equipos confirmados para la edición de este año, se encuentran nombres como Villarreal, Athletic Club de Bilbao, RCD Mallorca, UD Almería, Benfica y Sporting de Braga, si bien, en los próximos días se dará a conocer el listado completo de clubes participantes. En total, serán unos 2.000 jóvenes futbolistas de categorías prebenjamín, benjamín, alevín e infantil entre los que, por qué no, puedan encontrarse los futuros Lamine Yamal, Pedri, Asencio o Barrios.

El evento está organizado por 'Servicial Sur', en colaboración con el Ayuntamiento de Níjar, y «se ha consolidado como una de las citas deportivas más esperadas del calendario andaluz, no solo por su nivel deportivo, sino también por el entorno natural, la hospitalidad local y la experiencia completa que ofrece a familias, clubes y visitantes», han valorado desde el Consistorio.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Níjar, Jesús Guerrero, ha señalado que se trata de «mucho más que una mera competición deportiva». «Es una experiencia integral que combina deporte, convivencia, turismo y valores educativos. Durante varios días, los cuerpos técnicos de los equipos participantes, los jugadores, sus familiares, y los amantes del fútbol base nos visitarán y compartirán no solo partidos, sino también momentos de compañerismo, superación y respeto, dentro y fuera del terreno de juego».