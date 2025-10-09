En libertad el detenido por «tocamientos» a una menor de 8 años en Las Norias La jueza acuerda como medida cautelar una orden de alejamiento hacia la menor y su entorno y la retirada del pasaporte

La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de El Ejido, competente en Violencia sobre la Mujer y contra la libertad sexual, ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre detenido por realizar «tocamientos» a una menor en las inmediaciones de un bar de la localidad de Las Norias de Daza, en El Ejido.

El varón, investigado por una presunta comisión de un delito de agresión sexual, pasó ayer a disposición judicial y se acogió a su derecho a no declarar. Así, le han impuesto como medidas cautelares una orden de alejamiento de la menor y de su entorno, la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del territorio nacional. Según indican desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tendrá que comparecer los días 1 y 15 en sede judicial.

La jueza también tomó declaración a un testigo presencial de los hechos, ocurridos a última hora de la tarde este martes en un establecimiento hostelero de Las Norias. Fuentes judiciales indican que la menor será remitida a la Fundación Márgenes y Vínculos, donde los especialistas en menores la examinarán y tomarán una declaración preconstituida que será posteriormente utilizada en la vista oral.

