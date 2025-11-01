La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral

En un día marcado por el dolor, la Base de la Legión ha dicho adiós al caballero legionario Daniel Ruiz Mateo, quien falleció trágicamente este ... viernes a causa de una explosión en el interior de las instalaciones del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor. La primera eucaristía religiosa en su memoria comenzó a las 11:30 horas en la capilla de la base, un acto que ha reunido a compañeros de armas, familiares y amigos, quienes han querido rendirle homenaje.

A lo largo de la mañana, numerosos legionarios acudieron al servicio religioso, donde se elevaron oraciones por el alma de Daniel y por la pronta recuperación del soldado herido, Alejandro Carvajal Povedano, quien permanece hospitalizado tras resultar gravemente afectado por la misma explosión.

El funeral, que se celebrará a las 16:30 horas en la misma base, será un momento de recogimiento y apoyo para la familia de Ruiz Mateo, quien era originario de La Gangosa, en Vícar. La ceremonia contará con la presencia de sus padres, Antonio y Toñi, quienes han perdido a su hijo mayor, un joven que, desde su ingreso a La Legión, se ganó el cariño y respeto de sus compañeros, destacando por su carácter amable y su dedicación inquebrantable.

Daniel Ruiz Mateo, miembro de la Banda de Guerra de cornetas y tambores de la unidad, ha dejado una huella imborrable en todos aquellos que lo conocieron. En las redes sociales, amigos y compañeros de la Banda de Guerra han rendido homenaje a su valentía, su espíritu legionario y su contribución a la tradición de La Legión. «Elevó el espíritu legionario en cada toque y desfile», afirman desde la Asociación Nacional de Veteranos de la Banda de Guerra.

El alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, decretó dos días de luto oficial en la localidad en recuerdo de la víctima mortal y vecino de Vícar. Igualmente, las autoridades locales de Viator, encabezadas por el alcalde Manuel Jesús Flores, han trasladado sus condolencias a la familia del fallecido y han expresado su disposición de apoyo a La Legión en estos momentos tan duros.

La causa de la explosión, que sigue siendo investigada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, permanece aún sin esclarecer. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una granada o una posible avería en una bombona o caldera, las autoridades se mantienen cautas y esperan los resultados de la investigación.

La familia de Daniel, sumida en la profunda tristeza por su pérdida, se ve acompañada por el apoyo inquebrantable de La Legión, que hoy se une no solo en el dolor, sino también en el recuerdo de un joven que cumplió con su deber hasta el último momento.