Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral

Compañeros, familiares y amigos se reúnen para rendir homenaje al legionario fallecido, en un día de luto oficial y recogimiento en la base militar de Álvarez de Sotomayor

David Roth | Nerea Escámez

Almería

Sábado, 1 de noviembre 2025, 11:54

Comenta

En un día marcado por el dolor, la Base de la Legión ha dicho adiós al caballero legionario Daniel Ruiz Mateo, quien falleció trágicamente este ... viernes a causa de una explosión en el interior de las instalaciones del Campo de Maniobras y Tiro Álvarez de Sotomayor. La primera eucaristía religiosa en su memoria comenzó a las 11:30 horas en la capilla de la base, un acto que ha reunido a compañeros de armas, familiares y amigos, quienes han querido rendirle homenaje.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  2. 2 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  3. 3 Detenido un hombre en Roquetas de Mar por intentar ocultar un cadáver en un punto de venta de drogas
  4. 4 Muere un legionario al explotar un artefacto en la base de Viator
  5. 5 Daniel, el joven amable y deportista al que conocía toda La Gangosa
  6. 6 «La herida fue de ocho centímetros, si hubiera querido matarla sería de 27»
  7. 7 Grupo Carrida compra las propiedades del Obispado en General Castaños para crear viviendas de lujo
  8. 8 La Junta invierte 125.000 euros en la mejora un camino en Mojácar dentro del Plan Itínere Rural
  9. 9 El Consejo Municipal de AMPAS analiza el comienzo del curso poniendo el acento en el Plan de Cruces Escolares
  10. 10 Al menos 30 almerienses víctimas de una estafa que suplanta a Lidl

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral

La Legión despide a Daniel Ruiz Mateo en una emotiva misa funeral