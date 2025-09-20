Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Legión celebra en Viator 105 años de servicio a España

El acto principal, la parada militar, ha tenido lugar a mediodía en el patio de armas, donde han formado las unidades legionarias con base en la provincia

Marcos Tárraga

Almería

Sábado, 20 de septiembre 2025, 18:33

La Brigada de la Legión ha conmemorado este sábado en Viator el 105º aniversario de su fundación. En un acto celebrado en el patio de armas de la Base Álvarez de Sotomayor en Viator, el programa de actividades ha incluido también visita a la sala museística, exposición de materiales y medios tácticos y exhibición de escuadras de gastadores y retreta militar a cargo de la Banda de Guerra en el patio de armas de la Base Álvarez de Sotomayor.

La alcaldesa de Almería, María del Mar Vázquez, ha asistido a la parada militar, que ha estado presidida por el jefe de la Fuerza Terrestre, el teniente general Carlos Melero Claudio, acompañado por el jefe de la brigada 'Rey Alfonso XIII', II de La Legión (Brileg), general José Agustín Carreras Postigo, así como por el general jefe de la División 'Castillejos', Luis Francisco Cepeda.

El acto principal, la parada militar, ha tenido lugar a mediodía en el patio de armas, donde han formado las unidades legionarias con base en Viator, todas ellas con sus guiones, banderines y escuadras de gastadores, acompañadas por la Unidad de Música y Banda de Guerra de la Brileg.

La parada militar ha consistido en un acto solemne en el que, una vez formada la fuerza y tras pasar revista, se ha realizado la lectura del real decreto de creación de La Legión.

Seguidamente, se ha realizado la imposición de condecoraciones a personal militar y civil como reconocimiento a su labor o implicación y se han entregado títulos de Legionario de Honor, becas y premios de cofradías y hermandades.

A continuación, el general de la Brigada José Agustín Carreras ha dirigido la tradicional alocución sobre la creación de La Legión, antes de finalizar el acto con el desfile.

Posteriormente, se han rendido los correspondientes honores a los que dieron su vida por España. Y, a su término, se ha procedido a cantar la Canción del Legionario y a recitar dos espíritus del Credo 'Espíritu del Legionario y de disciplina'.

Como colofón, ha tenido lugar un desfile a pie frente a la tribuna presidencial por parte de las unidades participantes.

Al acto, además de la alcaldesa, han asistido el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco; el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, diputados nacionales, senadores y parlamentarios andaluces, entre otras autoridades.

