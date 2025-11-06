El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada

Un tribunal de jurado ha declarado culpable a Trinidad G.S. de asesinar a la dueña del pub 'La Casita' de Dalías tras asestarle una ... puñalada en el corazón después de increparla a su paso por la Plaza del Olmo de la localidad en la tarde del 25 de julio de 2023, todo ello a pesar de que era consciente de la orden de alejamiento que tenía con respecto a ella.

En su veredicto por unanimidad, los miembros del jurado han determinado con base en las pruebas y declaraciones realizadas en las tres jornadas del juicio celebrado en la Audiencia de Almería que el acusado atacó a la mujer «de forma sorpresiva, sin posibilidad de defensa» y que, además, quiso «asegurarse el fallecimiento» de la víctima.

La determinación del jurado, que ha tardado apenas tres horas en deliberar, ha obligado a la Fiscalía a modificar su petición inicial de homicidio por una más severa, de hasta 20 años por asesinato, tal y como defendieron las acusaciones particulares ejercidas por los letrados Francisco López Gutiérrez y David Bonilla, quienes interesan una pena de 25 años de prisión, es decir, la máxima para este tipo.

El jurado presidido por el magistrado-presidente Luis Columna ha considerado en que la existen «de una sola y pequeña herida de defensa» en la mano de la víctima no es suficiente para desvirtuar el carácter alevoso de la agresión, que se hizo con «rapidez» e impidió a la mujer repeler el ataque del acusado cuando iba armado con cuchillo de 18 centímetros de hoja recién afilado oculto en la parte trasera del pantalón.

Basándose en las declaraciones de los forenses y en sus informes, los miembros del tribunal también han visto demostrado que el acusado quiso asegurarse la muerte de la víctima, puesto que si bien solo le asestó una puñalada, lo hizo con gran fuerza --llegó a romperle dos costillas--, toda vez que trazó dos trayectorias con el cuchillo, la segunda de ellas antes de sacar el arma homicida del cuerpo de la víctima, con lo que ahondó en la herida.

Según han dado por demostrado, los hechos tuvieron lugar sobre las 17.30 horas del 25 de julio de 2023 cuando el Trinidad G.S. agarró un cuchillo de cocina y acudió al almacén de un conocido para que se lo afilara y le arreglara la punta, según admitió él mismo y la persona que se lo amoló.

Una vez afilado, envolvió el cuchillo en una bolsa de plástico blanca y lo guardó en la parte trasera de su pantalón para, acto seguido, dirigirse a la Plaza del Olmo de Dalías, donde se sentó en un banco.

Fue al rato cuando apareció la víctima conduciendo su vehículo, de modo que el acusado se dirigió a ella increpándola e insultándola, según constataron los testigos que pasaban por allí y otros que acompañaban al acusado. Fue entonces cuando la mujer se bajó del coche y comenzaron una discusión.

En un momento dado del enfrentamiento y con el ánimo de acabar con la vida de la mujer, el acusado desenfundó el cuchillo desde la parte trasera de su pantalón y al grito de «te mato, te mato» se dirigió a ella antes de producirse el ataque.

En esta línea, el jurado ha estimado que debido al «miedo» que tenía la víctima al acusado, y para «defenderse» de él, lo roció con un espray de color rojo.

Tras el violento ataque, la víctima cayó desplomada a escasos metros debido a la herida penetrante de ocho centímetros que sufrió en la región torácica izquierda, que dañó el corazón y causó un shock hipovolémico, según narraron las forenses. Este ataque fue atestiguado por varios del los declarantes en sala.

El jurado también ha dado por demostrado que el acusado fue quien incumplió la prohibición de acercarse a la víctima en virtud de la sentencia que se había producido en noviembre de 2022 debido a un altercado que tuvo lugar en el establecimiento de la mujer. El hombre había sido condenado un día antes del crimen por quebrantar ese mismo alejamiento.

Según han determinado, fue él quien se acercó al coche de la víctima mientras la increpaba airadamente, lo que hizo que ella se bajara del vehículo y se iniciara la discusión.

De otro lado, el tribunal ha rechazado la posibilidad de solicitar el indulto por ninguno de los delitos. El caso ha quedado visto para sentencia.