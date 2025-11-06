Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El jurado declara culpable al hombre que asesinó a la dueña de un pub de Dalías de una puñalada

En su veredicto por unanimidad, los miembros del jurado han determinado que el acusado atacó a la mujer «de forma sorpresiva, sin posibilidad de defensa»

E. P.

Dalías

Jueves, 6 de noviembre 2025, 17:13

Un tribunal de jurado ha declarado culpable a Trinidad G.S. de asesinar a la dueña del pub 'La Casita' de Dalías tras asestarle una ... puñalada en el corazón después de increparla a su paso por la Plaza del Olmo de la localidad en la tarde del 25 de julio de 2023, todo ello a pesar de que era consciente de la orden de alejamiento que tenía con respecto a ella.

