La Junta licita por casi 400.000 euros la construcción de un paso inferior bajo la A-348 a su paso por Huécija Posibilitará atender los accesos de maquinaria pesada y agrícola, ya que «en este punto confluyen naves industriales, el Centro de Conservación de Carreteras Almería Sur y un camino agrícola»

Marcos Tárraga Almería Jueves, 14 de agosto 2025, 15:00

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio de la Junta de Andalucía ha licitado por 395.859 euros las obras de mejora de seguridad vial en la carretera A-348 a su paso por Huécija.

Estos trabajos se centrarán en la construcción de un paso inferior bajo la carretera, entre los kilómetros 116 y 118, que permita realizar los movimientos de entrada y salida a la zona de forma segura.

La consejera de Fomento, Rocío Díaz, ha indicado que, gracias a este paso inferior, se va a poder atender los accesos de maquinaria pesada y agrícola, ya que «en este punto confluyen naves industriales, el Centro de Conservación de Carreteras Almería Sur y un camino agrícola».

Así, según ha indicado la Administración autonómica en una nota, se aprovechará la diferencia de cota existente entre la calzada de la carretera A-348 y la vía se servicio de acceso a la nave del Centro de Conservación para ejecutar un marco de hormigón prefabricado «que permita realizar la maniobra de giros a izquierda a distinto nivel».

La carretera A-348 parte de la N-323A en las inmediaciones de Peloteos, Granada, y finaliza en la N-340A en el núcleo de Benahadux, en la provincia de Almería, con una longitud de 133 kilómetros.

Para el acceso a la nave de conservación se utiliza una vía de servicio con entrada y salida por la margen derecha, con la prohibición de giros a la izquierda. En la margen izquierda hay otro acceso a naves industriales y un camino agrícola, donde también están prohibidos los giros a la izquierda.

La presencia de estos accesos «supone un peligro porque, pese a la prohibición, hay conductores que realizan dichos giros a la izquierda de forma temeraria, poniendo en peligro a los conductores que circulan de forma correcta por la A-348».

Los técnicos de Fomento han analizado la situación y, para conseguir un mayor gálibo, bajarán la rasante de la vía de servicio, lo que forzará un punto bajo por el que se accederá al otro lado de la carretera desde la margen derecha de la A-348.

En la margen izquierda, se ha de generar un vial de acceso hacia el paso inferior, al tiempo que deje conexión con el camino rural que existe hacia la localidad de Huécija. El paso inferior se llevará a cabo con marcos prefabricados de 8,00 metros de anchura y 5,00 de altura.

Asimismo, se pavimentará toda la zona afectada y se colocará la correspondientes señalización horizontal y vertical, así como el pertinente balizamiento y elementos de seguridad.

Las empresas interesadas tienen de plazo hasta las 14,00 horas del próximo 1 de septiembre para presentar sus ofertas en el portal electrónico de la Junta de Andalucía (Sirec). Una vez se firme el contrato, los trabajos tendrán una duración estimada de tres meses.