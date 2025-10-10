La Junta inaugura la nueva depuradora de aguas residuales de Canjáyar tras invertir más de 1,2 millones de euros El consejero de Agricultura señala que la actuación beneficia a casi 2.000 vecinos y garantiza el tratamiento de fecales del municipio y de la barriada de Alcora

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha inaugurado este viernes en Canjáyar la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), una infraestructura «muy esperada y necesaria que garantiza el tratamiento adecuado de las aguas residuales del municipio y mejora de forma notable la calidad ambiental del entorno».

Acompañado por la alcaldesa, Antonia Urrutia, el consejero ha subrayado que se trata de «una inversión de más de 1,2 millones de euros que demuestra el compromiso real del Gobierno de Juanma Moreno con los municipios rurales y con la gestión sostenible del agua en la provincia de Almería».

«Hoy no inauguramos solo una obra, sino una mejora real en la calidad de vida de los vecinos de Canjáyar y en la sostenibilidad de su entorno», ha afirmado Fernández-Pacheco, destacando que este proyecto «refleja la forma de trabajar del Gobierno de Juanma Moreno: una Junta que escucha, planifica y cumple; que actúa con rigor técnico, con visión de futuro y con sensibilidad hacia las necesidades reales de los municipios».

Esta infraestructura dará servicio a una población estimada de 1.125 habitantes en invierno y cerca de 2.000 en verano, además de los casi 50 vecinos de la barriada de Alcora, sustituyendo a las antiguas instalaciones, ya obsoletas y sin capacidad para cumplir con la normativa europea. En total, la Junta ha invertido 1.1.284.878,87€ en la ejecución de la infraestructura, además de 122.875,50€ en la dirección de la obra.

La nueva planta incorpora una tecnología moderna y flexible que permite adaptar el tratamiento a los cambios estacionales y mejorar la eficiencia energética. También incluye un sistema automático de control, un espesador de lodos, un equipo compacto de pretratamiento y una EDAR modular en Alcora.

El agua, prioridad

El consejero ha recordado que «el agua es una prioridad para Andalucía, un elemento esencial para la vida, el campo y la economía, y por eso estamos realizando el mayor esfuerzo inversor en materia de agua de la historia de nuestra comunidad».

«Solo en la provincia de Almería hemos movilizado más de 183 millones de euros en 41 actuaciones hidráulicas», ha señalado, «que están transformando la gestión del agua, garantizando la depuración, el abastecimiento y la eficiencia energética de nuestras infraestructuras».

Por su parte, la alcaldesa de Canjáyar, Antonia Urrutia, ha mostrado su agradecimiento a la Junta por «el apoyo recibido con estas dos infraestructuras tan importantes». «Estas EDAR han sido de las grandes reivindicaciones por parte del Ayuntamiento de Canjáyar por y para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Estamos seguros de que marcará un antes y un después en la gestión hídrica del municipio. Gracias al consejero por acordarse de Canjáyar y por tener siempre presente a Almería y a los pueblos que tenemos menos recursos porque su apoyo es fundamental para poder tener infraestructuras de este tipo que de otra manera sería imposible», ha señalado.

Previo a la inauguración de la EDAR, el consejero ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento de Canjáyar, donde ha firmado en el Libro de Honor del Consistorio y ha podido saludar al resto de la corporación municipal.