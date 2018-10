La Junta enseñará en un curso cómo ser sostenible en el medio rural Municipio de Almócita, que acogerá la formación. / IDEAL Almócita acogerá del 9 al 11 de noviembre las jornadas que se incluyen en el Plan Andaluz de Formación Ambiental IDEAL ALMERÍA Lunes, 15 octubre 2018, 00:59

La Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio va a celebrar el próximo mes de noviembre en Almería un curso sobre 'Estrategias para la sostenibilidad en el medio rural'; una acción formativa financiada al 90% por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural que se enmarca dentro del Plan Andaluz de Formación Ambiental que se desarrolla en toda la comunidad autónoma desde septiembre pasado y que tendrá lugar del 9 al 11 de noviembre en el Centro Cultural del Ayuntamiento de Almócita.

La acción formativa, con 20 horas lectivas y un límite de 20 plazas, está dirigida a profesionales relacionados con los movimientos en transición, educadores ambientales, docentes de centros educativos, gestores y monitores de centros de educación ambiental, técnicos de ayuntamientos y todo aquel profesional interesado en la educación hacia la sostenibilidad.

La inscripción, gratuita, incluye alojamiento y manutención del alumnado aunque no contempla el desplazamiento al centro donde se impartirán los cursos. No obstante, los alumnos seleccionados para estas acciones deberán acreditar, en su caso, la condición de profesional en activo a través de la documentación que se le solicite.

Durante el curso se mostrarán las diferentes opciones para crear comunidades autosuficientes energéticamente y se aprenderán técnicas de gestión de residuos y aprovechamiento de los mismos. Por último, se analizará la importancia de la participación colectiva en la transformación social.

El curso, coordinado por Moisés S. Palmero Aranda, de la asociación El árbol de las Piruletas, contará con contenidos relacionados con la introducción a la Transición; agroecología: un modelo de producción y consumo responsable; comunidades de prosumo energético; economía circular y residuo; gestión del agua: uso y aprovechamiento; economía social y cooperativismo para la autogestión; turismo sostenible y de transición: un nuevo enfoque de desarrollo; participación colectiva en la resiliencia local; y bioconstrucción: materiales alternativos.

Según explica el delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Raúl Enríquez, «con esta acción formativa se pretende dar a conocer las líneas de acción necesarias para conseguir la sostenibilidad ambiental y económica de las zonas rurales como una manera de evitar la despoblación, además de analizar los sistemas de producción de alimentos y proponer alternativas de un consumo justo y saludable de los productos de la tierra».

Con este curso, ha señalado el delegado territorial, «se pretende fomentar la capacitación ambiental en la gestión del patrimonio natural de Andalucía y la promoción de la sostenibilidad, favoreciendo la mejora de la cualificación profesional de las personas que desarrollan su labor en los distintos ámbitos profesionales vinculados al medio ambiente, así como el fomento de nuevos yacimientos de empleo verde».

Información e inscripciones

El plazo de admisión de solicitudes quedará abierto hasta el inicio de la acción formativa, si bien tendrán preferencia las solicitudes presentadas antes de los 20 días naturales previos al inicio de la misma. Posteriormente, se realizará una selección de admitidos en función de los perfiles -cuyos criterios son la formación, experiencia y motivación- que más se adapten a los contenidos de cada acción formativa. En la selección se priorizarán aquellas solicitudes que no hayan participado en dos o más acciones formativas.

Una vez realizada la selección, se comunicará por correo electrónico la admisión en la acción formativa solicitada. Admisión que quedará formalizada con el envío, por correo electrónico a la secretaría técnica, de la copia del DNI (o documento de identificación de extranjero o pasaporte vigente), dentro del plazo fijado en el correo electrónico de admisión provisional.

Dado el carácter gratuito de estos cursos, en caso de no poder asistir, se debe comunicar lo antes posible a la secretaría técnica para proceder a la admisión de reservas puesto que la falta de comunicación podría significar la no admisión en otras acciones formativas de esta edición.

Sólo se contactará con las personas admitidas provisionalmente. Si este contacto no se produce y sólo quedan 15 días para el inicio de la acción formativa, debe entenderse que no ha sido admitido. No obstante, si estuviese en lista de reserva, se le podría admitir posteriormente a ese plazo si se produjese alguna baja entre las personas admitidas, comunicándose al efecto.

Más información en la web de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, www.juntadeandalucia.es/medioambiente/formacion.