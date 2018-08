La Junta avisa a Níjar que el parking en el Playazo está «sobredimensionado» Imagen de archivo del Playazo de Rodalquilar. / IDEAL Medio Ambiente considera que las 570 plazas que el ayuntamiento prevé habilitar están «muy por encima» de la «capacidad de acogida óptima» EUROPA PRESS Almería Viernes, 17 agosto 2018, 00:20

La Junta de Andalucía ha advertido al Ayuntamiento de Níjar de que el aparcamiento público propuesto para regular el acceso al Playazo de Rodalquilar, en el parque natural de Cabo de Gata, «excede ampliamente» la superficie adecuada y le avisa de que las 570 plazas que prevé habilitar están «muy por encima» de la «capacidad de acogida óptima» para la playa, que se estima «en 400 personas».

«Con un nivel de ocupación por vehículo de entre 1,5 y dos personas, dicho nivel se alcanzaría con entre 200 y 267 vehículos, por lo que dimensionar para 570 vehículos la zona de aparcamiento quedaría muy por encima de la capacidad de acogida estimada para esta playa», reprocha en un documento la delegación territorial de Medio Ambiente, que le insta a modificarlo para reducirlo.

El Ayuntamiento solicitó en 2016 la evaluación medioambiental estratégica del proyecto para regular y ordenar el acceso a esta playa no urbana y que prevé actuar sobre 16.177 metros cuadrados, de los que 14.256 metros cuadrados se destinarían a aparcamiento de vehículos y 1.921 metros cuadrados a un camino de servicio hasta el arenal.

La Junta sostiene que la citada superficie no se ajusta al Plan de Gestión de Movilidad en los Hábitas de Interés Comunitarios de los espacios naturales de Cabo de Gata-Níjar y Punta Entinas-Sabinar y que esta debe reducirse a una superficie no superior a 0,75 hectáreas.

Así, señala que la superficie que se pretende dedicar a aparcamiento resulta «considerablemente superior a la actualmente sometida a perturbación por los vehículos de los visitantes» ya que, según estima, son «un máximo de 5.000 metros cuadrados los afectados por este uso no regulado».

«Desde este punto de vista está sobredimensionado ya que la superficie propuesta para aparcamiento ocupa algo más de 14.200 metros cuadrados, casi el triple de lo afectado en la actualidad», remarca para añadir que habría que tener en cuenta, asimismo, «la ubicación de muchos vehículos a lo largo de los márgenes del camino de acceso».

Teniendo en cuenta este extremo, la delegación territorial de Medio Ambiente considera que la dimensión de la zona afectada podría incrementarse en un 50% y apunta que una superficie superior a los 7.500 metros cuadrados «no podría justificarse».

Al hilo de esto, la Junta transmite al Ayuntamiento de Níjar, que ahora debe presentar un nuevo proyecto contemplando las consideraciones hechas en esta evaluación ambiental, que el Plan de Movilidad plantea el transporte público como un modelo de gestión que optimiza el acceso de los visitantes en relación a la producción de emisiones a la atmósfera de los vehículos a motor.

«El dimensionar los aparcamientos por encima de la capacidad de acogida de las playas a las que se asocian contribuye no a disuadir al usuario del uso del vehículo privado, sino a provocar un efecto llamada que contribuye a la masificación de estas áreas, y en consecuencia a rechazar el uso del transporte público que, aunque ambientalmente ventajoso, de esta forma resultaría deficitario en su explotación», indica.

No obstante, en el mismo documento, de 12 de junio, la Junta admite que la creación de esta nueva infraestructura permitiría «liberar la presión ejercida por los vehículos de los visitantes sobre áreas de mayor interés para la conservación del medio natural» y reconoce que la propuesta «es compatible en líneas generales con los objetivos de ordenación del parque natural».

«Esta misma zonificación es la que afecta a la mayoría de los terrenos que actualmente usan los visitantes para dejar sus vehículos, por lo que a efectos reales se trata de trasladar un uso habitual de una zona sin ordenación urbanística específica a otra donde se establece una categoría urbanística adecuada al uso, pero siempre dentro de la misma categoría de zonificación», subraya.

La Junta concluye que, tras el análisis de los documentos que integran el expediente, la actuación «no resulta lesiva ambientalmente» pero insta a eliminar «los desajustes en superficie y numero de plazas» ya que «apuntan a un desequilibrio importante, sin que haya justificación alguna, estructural o funcional relativa a los sistemas naturales afectados que apoye la falta de pérdida ambiental del sistema».

El documento de alcance recoge, asimismo, un informe de la Delegación Territorial de Cultura que advierte de que el ámbito de actuación del aparcamiento «incide» en el yacimiento arqueológico de 'Caretones del Playazo', asentamiento de alta ocupación en el que se observan «algunos materiales cerámicos de la Edad del Cobre, romanos y árabes y la presencia de dos norias que pudieron estar en explotación ya en la época árabe».

No obstante, y por no estar inscrito ni incoado en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz o el Inventario de Bienes Reconocidos limita su intervención, no preceptiva ni vinculante, a una cata arqueológica.