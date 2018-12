A juicio el exalcalde de Huércal, su mujer y un vecino por agredirse en el Club de Natación El exalcalde de Huércal de Almería Ismael Torres . / IDEAL La vista, que tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, se produce tras una discusión que tuvo lugar entre los implicados por supuestos mensajes con insultos a través de las redes sociales EP Viernes, 21 diciembre 2018, 14:17

El exalcalde de Huércal de Almería Ismael Torres (PP) se enfrentará el próximo día 26 a un juicio rápido por lesiones leves junto con su esposa y un vecino de la localidad después de que las partes cruzaran denuncias tras haberse insultado y agredido físicamente durante una pelea que tuvo lugar a última hora de la tarde de este jueves en el Club de Natación de Almería.

La vista, que tendrá lugar en el Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, se produce tras una discusión que tuvo lugar entre los implicados por supuestos mensajes con insultos a través de las redes sociales que el exprimer edil habría reprochado al vecino de la localidad, con el que se encontró en las instalaciones deportivas donde había menores, según han indicado a Europa Press fuentes próximas a las partes.

Según la versión del concejal popular, que ha hecho pública sus críticas mediante un vídeo a través de Whatsapp, la agresión vendría de una persona que «forma parte de un partido político» de la localidad, si bien este implicado no forma parte del Ayuntamiento de Huércal.

Según las versiones, ambos habrían tenido una conversación en la que se habrían reprochado distintas críticas en redes sociales así como unos mensajes al respecto, ante lo que se habrían insultado mutuamente con términos como «ladrón» y se habrían amenazado con darse «dos hostias» o «arrancarse la cabeza».

En un momento dado, el exalcalde habría «cogido» al vecino «del pecho» y habrían iniciado una pelea tras caer al suelo, en la que supuestamente también intervino la esposa del exalcalde, quien habría propinado al perjudicado «un guantazo»; hechos por los que también ha sido citada al juicio. Fueron los padres de otros menores los que tuvieron que intervenir para separarlos. Tras lo ocurrido, ambos denunciaron los hechos en la Comisaría Provincial de Almería.

Ruedes pinchadas

A raíz de este incidente, Torres ha enviado un vídeo a través de Whatsapp en el que ha asegurado que le han pinchado en dos ocasiones las ruedas de su coche, mientras que a otra compañera de partido le han rayado la carrocería, por lo que ha denunciado también ante la Guardia Civil. Asimismo, ha asegurado que «otro compañero» habría «recibido una carta amenazándolo de muerte» por «hablar mal» del actual equipo de gobierno, que lidera la socialista Ángeles Castillo tras una moción de censura que lo llevó a la oposición.

Para el concejal, «no se puede faltar a la verdad, no se puede mentir, no se puede difamar. Tú no puedes llamar a la gente ladrón o corrupta sin tener pruebas y siendo falso simplemente por el hecho de difama que algo queda», se ha quejado el edil, quien ha tildado de «fascista» el gobierno local de Huércal. «No conocen el significado de la palabra democracia», ha añadido.

Igualmente, Torres ha asegurado que en el pueblo «están despidiendo de empresas que trabajan en el ayuntamiento a gente que en su redes sociales apoya expresamente a Ismael Torres», de manera que, según sus acusaciones, «hay empresas que han hecho firmar a los trabajadores un documento donde les prohíben expresar en redes sociales opiniones a cerca del PSOE, Grimp o VHA» así como «expresiones favorables a Ismael Torres y al PP».

«Eso es fascismo, simple y puro fascismo, y en este pueblo estamos siendo gobernados por fascistas y hay que denunciarlos, ya no lo aguanto más», ha añadido Torres, quien ha asegurado ante la situación que él ha descrito «no nos vais a amedrentar, no nos vais a asustar, no vais a poder con nosotros».