XVI Jornadas de Corresponsales de Guerra Jornada práctica en un curso anterior de corresponsales de guerra. Del 23 al 27 de septiembre organizadas por la Escuela de Guerra y el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra | El objetivo es compartir la experiencia del Ejército en operaciones del exterior JOAQUÍN TAPIA Almería Viernes, 14 junio 2019, 00:24

Han sido convocadas las XVI Jornadas de Corresponsales de Guerra para profesionales de los medios de comunicación, organizadas por la Escuela de Guerra y el Departamento de Comunicación del Ejército de Tierra.

Las Jornadas a realizar durante los días del 23 al 27 de septiembre, están abiertas a los profesionales de la comunicación y tienen por objetivo compartir la experiencia del Ejército en operaciones en el exterior. En esta edición contará con la participación de unidades de Madrid y la empresa Ilunión 'Escuela de Conducción'.

La finalidad principal es proporcionar a los participantes (periodistas e informadores) unos conocimientos y habilidades, que les permita desarrollar su trabajo cuando se desplacen a una zona en crisis o conflicto.

Formación

«Se pone en marcha una colaboración de más de década y media compartiendo con dichos profesionales conocimientos, experiencia y habilidades, para el desarrollo de su labor en zonas de situación conflictiva», según fuentes del ET consultadas por IDEAL.

La formación incluye conocimientos de prevención sanitaria y soporte vital básico, medidas de autoprotección, conocimiento de material diverso utilizado en operaciones, conducción y mantenimiento de vehículos, supervivencia en áreas contaminadas, sensibilización de minas y artefactos improvisados, montaje y traslado vivac. Contiene como práctica estrella maniobras de empotramiento en unidades tácticas. Los traslados se realizan en helicópteros, vehículos todo-terreno y de combate.

Convocatoria

El plazo, instancia y condiciones para solicitar una plaza en la Jornadas se encuentra abierto desde el pasado 12 de junio, finalizando el 12 de julio próximo. Cualquier duda o consulta puede ser elevada a la dirección de correo electrónico prensa@et.mde.es.

El número de plazas se limita por razones de organización a 25, y la selección se hará con criterios propios del Departamento de Comunicación del ET., que se reserva la competencia en la misma. El curso no tiene coste alguno para los participantes quienes únicamente tendrán que hacerse cargo del alojamiento y gastos de traslado a Madrid en su caso. Durante la primera quincena de septiembre se comunicará a los peticionarios su admisión o no a las Jornadas.