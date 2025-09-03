Investigan como tentativa de homicidio el incendio de Roquetas de Mar El hombre se encuentra en estado grave mientras que la mujer habría sufrido heridas leves tras el fuego

Nerea Escámez Almería Miércoles, 3 de septiembre 2025, 12:49

La investigación sobre el incendio de una vivienda en Roquetas de Mar la noche de este martes ha dado un giro de 180 grados. Ahora, la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería atribuye este fuego a una tentativa de homicidio.

Fuentes de la Guardia Civil han confirmado la investigación abierta ante este incendio, que, según los primeros indicios, habría sido provocado por el varón, que se encuentra hospitalizado en estado grave mientras que la mujer, también hospitalizada, habría sufrido heridas leves.

Los vecinos dieron cuenta de las llamas, ocurridas en el interior de una vivienda de la calle Biescas de la localidad roquetera, al teléfono de emergencias 112 así como de haber escuchado explosiones en el interior del inmueble. Como resultado a este incendio, un hombre y una mujer de 56 años han resultado heridos, de distinta gravedad, por quemaduras y precisaron traslado al Hospital Universitario de Poniente.

Por el momento, la Policía Judicial investiga el origen del fuego que, además, habría dañado las ventanas y muebles de la vivienda del matrimonio.

Hasta el lugar se personaron los Bomberos del Consorcio de Poniente, la Guardia Civil, Policía Local y el Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, que trasladó al lugar una uvi móvil y un equipo médico.