Terraza del negocio de Adra tras el incendio. José Suárez

Investigan a una persona por el incendio de la terraza de un pub de Adra

El fuego se originó la madrugada del martes en la pérgola del negocio y dañó todo el mobiliario exterior

Nerea Escámez

Almería

Martes, 23 de septiembre 2025, 17:10

La Guardia Civil investiga a una persona como presunta responsable por el incendio de la terraza del Pub Bahía del pasado martes, 16 de septiembre, en Adra. Este espacio, muy popular entre los vecinos, fue pasto de las llamas y quedó totalmente calcinado durante la madrugada, cuando se originó el fuego.

El incendio comenzó en la pérgola exterior del Pub Bahía antes de las 3.50 horas, momento en el que se registraron las primeras llamadas al Servicio de Emergencias 112. Hasta el lugar, se desplazaron efectivos de la Policía Local, Guardia Civil, Bomberos del Poniente y Protección Civil que trabajaron en la extinción del fuego.

Ahora, se investiga a un presunto autor por estos hechos en los que no se lamentaron heridos. Eso sí, tanto la pérgola como el mobiliario exterior quedaron completamente dañados por las llamas.

Por el momento, los investigadores del Instituto Armado continúan recabando datos y no vinculan este suceso con los incendios ocurridos en un taller de Adra, que afectó a una veintena de vehículos, y el de varios contenedores de una calle.

