Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un incendio forestal en el paraje Coto Moreta de Gérgal obliga a movilizar medios terrestres y aéreos

Europa Press

Almería

Lunes, 18 de agosto 2025, 17:46

Efectivos del dispositivo contra los incendios forestales de la comunidad autónoma de Andalucía, el Plan Infoca, se han desplegado en el paraje Coto Moreta de Gérgal para sofocar un incendio que se ha declarado en una zona arbolada sobre las 15.15 horas.

Según han trasladado desde el dispositivo integrado en la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), se han movilizado dos helicópteros semipesados y un avión de carga en tierra para sofocar las llamas por vía aérea.

De igual modo, se han desplazado hasta la zona tres grupos de bomberos forestales, dos técnicos de operaciones y un agente de Medio Ambiente, así como un camión autobomba.

El incendio se encuentra activo y se trabaja para su estabilización.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un muerto y cinco heridos tras una pelea multitudinaria en Berja
  2. 2 Muere un joven de 24 años tras salirse con su coche de la carretera en Vera
  3. 3 Luces y sombras entre los destinos más transitados con el Aeropuerto de Almería
  4. 4 Un total de 56 tortugas bobas ha nacido del nido de la playa de la Rumina de Mojácar
  5. 5 Periodistas de Andalucía denuncian la nueva oferta para Comunicación de Torrecárdenas
  6. 6 El conflicto de los patinetes se lleva 52 multas en solo un mes
  7. 7 La pérdida de referencias visuales, causa del accidente del helicóptero de la DGT en La Mojonera en 2023
  8. 8 Huércal-Overa ilumina sus cementerios con energía solar
  9. 9 Enfermedades más comunes del verano y cómo prevenirlas
  10. 10 Diputación licita las obras de mejora de la carretera de Cuevas de los Medinas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un incendio forestal en el paraje Coto Moreta de Gérgal obliga a movilizar medios terrestres y aéreos

Un incendio forestal en el paraje Coto Moreta de Gérgal obliga a movilizar medios terrestres y aéreos