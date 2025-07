«Estoy huyendo porque sé que 'Los Lateros' tienen mucho dinero y pueden comprar a fiscales»

Nerea Escámez Almería Jueves, 24 de julio 2025, 23:04 Comenta Compartir

Alejandro Condor, abogado de 'Los Saúles', adelanta, además, que hay un menor de edad que ya ha comparecido ante la Fiscalía de Menores y ha prestado declaración en calidad de testigo. Sin embargo, la investigación sigue bajo secreto.

Durante la emisión del programa de 'Vamos a Ver', el patriarca de 'Los Saúles' señalaba ayer que en estos casi dos meses 'Los Lateros' han cambiado su versión varias veces de lo ocurrido en torno a la muerte de José, en la calle Marte, de Puente del Río.

«La primera versión dijeron que entraron unas veinte personas, y yo paso, sin mediar palabra, a dispararle a José; la segunda, la hermana citó al pueblo de Adra para que acudan a su casa y dijo que yo pasé y le pegué un tiro en el comedor; la tercera, la madre dijo que su hijo estaba desayunando una tostada cuando yo le disparé, algo que es mentira (...) quieren cortarme la cabeza y no tienen pruebas que digan que he sido yo», reconoce en su versión. Arremete diciendo que «si hay pruebas, yo voy a que me metan preso toda mi vida».

«Un buen muchacho»

Durante esta conversación, Saúl reconoce que está huyendo porque «sé que Los Lateros tienen mucho dinero y pueden comprar a los fiscales y a muchísima gente».

El cabecilla de 'Los Saúles' insiste en que su nieto, ahora presunto culpable del crimen de José, en Puente del Río, es «un buen muchacho» y el día que se produjo la reyerta, «mi nieto se quedó a dormir en mi casa, estuvo chateando toda la noche y no podía dormir, se tomó dos diazepanes y cuando se despertó por la música, yo no me di cuenta que había subido mientras yo estaba con los animales, si lo hubiera visto con la escopeta, lo habría apartado y le doy las quejas a su padre, pero me quedé bloqueado».

Temas

Adra