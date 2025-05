Huércal de Almería pone en marcha el 'ADN canino' para limpiar las calles de heces

IDEAL Almería Martes, 27 de mayo 2025, 20:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Huércal de Almería ha iniciado la implantación de un sistema de identificación genética canina (ADN canino), una medida innovadora destinada a mejorar la limpieza viaria del municipio, reducir la presencia de excrementos en espacios públicos y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Huércal de Almería se suma, así, a los más de 100 municipios que ya tienen la medida implantada en España, entre las que se encuentran Málaga, Alcalá de Henares, Paterna, Cornellà de Llobregat o Zaragoza, aunque es la primera localidad almeriense en implantarla en la provincia.

A través de esta iniciativa, todos los perros del municipio deberán ser identificados genéticamente mediante una muestra de saliva con la que quedarán registrados en la base de datos municipal. Un registro que facilitará la localización de los dueños en caso de abandono de excrementos o perros extraviados, y permitirá sancionar conductas incívicas.

Dentro de la ordenanza municipal reguladora de la tenencia responsable y bienestar animal aprobada este año por el Ayuntamiento de Huércal de Almería, se incluye esta campaña de censo genético que se va a poder realizar entre el 26 de mayo y el 31 de agosto. Se hará acudiendo a las clínicas veterinarias adheridas al programa.

Para hacer este registro, se hace una toma de muestra de saliva y se entrega una chapa con código QR que incluye la información básica de la mascota. Esta prueba tiene un coste de 40 euros para el propietario. «Entendemos que es un coste único en la vida del animal, y uno de los menores costes que se tienen como obligación al animal», ha apuntado el alcalde, Ismael Torres. No realizarlo puede conllevar sanciones, así como otros incumplimientos tales como no recoger las deposiciones de los perros, no limpiar los orines con agua y vinagre o poseer perros potencialmente peligrosos, desde los 75 a los 30.000 euros.

El CEO de ADN Canino, Enrique Perigüell, ha explicado que, en los más de 100 municipios en los que está implantado el servicio, se ha manifestado la disminución drástica de los excrementos caninos. Ha detallado, asimismo, que el censo genético complementa, pero no sustituye la identificación por microchip, aunque aporta ventajas en materia de protección y bienestar animal, como detectar el ADN en microchips extraídos o hacer estudios de filiación y detectar camadas abandonadas, identificando así a los propietarios.

Desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería, se anima a todos los vecinos con perros a participar activamente en esta iniciativa, que contribuirá a hacer de Huércal de Almería un municipio más limpio, cívico y respetuoso con el entorno.

El alcalde de Huércal de Almería ha valorado que «uno de nuestros grandes objetivos es el de convertir a Huércal de Almería en una ciudad cada vez más limpia y más bonita», así como el hecho de que «somos un municipio en el que cuidamos y protegemos a nuestros animales».

Por ello, «este servicio nos va a permitir, por un lado, mantener nuestras calles libres de heces caninas, mejorar la convivencia entre la población de Huércal y nuestras mascotas, proporcionar más herramientas para prevenir conductas incívicas y garantizar el bienestar animal».

Torres ha incidido en que «las heces de animales en la vía pública generan molestias entre los vecinos y afectan negativamente a la imagen y la salubridad de nuestro municipio, algo que nos obliga a destinar más recursos a la limpieza y que podría evitarse con la responsabilidad individual de cada propietario».