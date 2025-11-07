Huelva y Granada, entre las rutas para blanquear dinero de la organización criminal de Almería

Todo quedaba en casa. El clan familiar dedicado al narcotráfico y al mercado negro de las armas ha visto cómo su actividad ha quedado disuelta ... tras una ardua investigación de la Policía Nacional de Almería. Este golpe policial, de los más relevantes en los últimos años en la provincia, ha permitido acumular casi medio centenar de detenidos en dos fases –la primera, en abril en Pechina–.

La organización criminal, detallan fuentes cercanas al operativo, tenía una base definida y estable y su cabecilla se encargaba de adquirir o distribuir los estupefacientes además de gestionar la compraventa de armamento.

Los registros, de carácter simultáneo, se realizaron este miércoles, 5 de noviembre, Almería –El Puche o El Quemadero– así como tres en Moraleda de Zafayona y Albolote (Granada) y uno en Huelva. Anteriormente, se actuó en un cortijo de Pechina, que presuntamente se utilizaba como fortín para almacenar todas las armas obtenidas en el mercado negro.

Las viviendas de Huelva y Granada se habían convertido en puntos clave dentro de la red logística y los arrestados, mayoritariamente de nacionalidad española, las utilizaban como criaderos de plantas, almacenamiento de las sustancias de estupefacientes, mercadeo de las mismas y blanquear capitales.

El pago de la mercancía se realizaba en efectivo, con otras sustancias o incluso con la entrega de armas, que después se revendían a otros grupos. Además, se empleaba la compra de décimos de lotería para intentar blanquear el dinero obtenido. Las armas, según detallaron durante la rueda de prensa, procedían de países del Este; otras, de Brasil o España. Coinciden en que tenían un alto potencial bélico siendo «muy lesivas y peligrosas».