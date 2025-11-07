Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un agente de la Policía Nacional durante el operativo. Policía Nacional

Huelva y Granada, entre las rutas para blanquear dinero de la organización criminal de Almería

El clan familiar, de nacionalidad española, utilizaba las viviendas como criadero y almacén de plantas y blanquear capitales

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Viernes, 7 de noviembre 2025, 23:16

Comenta

Todo quedaba en casa. El clan familiar dedicado al narcotráfico y al mercado negro de las armas ha visto cómo su actividad ha quedado disuelta ... tras una ardua investigación de la Policía Nacional de Almería. Este golpe policial, de los más relevantes en los últimos años en la provincia, ha permitido acumular casi medio centenar de detenidos en dos fases –la primera, en abril en Pechina–.

