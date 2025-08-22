Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer

La Autoridad Judicial decreta el ingreso en prisión provisional del detenido | Tiene en su haber un delito de agresión sexual, otro de detención ilegal y agresión sexual a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual

Ideal

Viernes, 22 de agosto 2025, 09:03

La Guardia Civil del Puesto Principal de Roquetas de Ma ha llevado a cabo la detención de un varón, como presunto autor de un delito de detención ilegal y de varios delitos de carácter sexual cometidos en diferentes momentos, siendo decretado su ingreso en prisión provisional por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Roquetas de Mar (Almería).

La investigación se inició a raíz de una denuncia interpuesta a principio del mes de agosto, en la que una mujer declara haber sido víctima de una agresión sexual, en la localidad de Aguadulce- Roquetas de Mar.

La denunciante se encontraba en una situación de especial vulnerabilidad en el momento de los hechos, y tras aceptar una oferta de alojamiento por parte del presunto agresor, fue supuestamente agredida en el interior de un domicilio particular.

Fruto de la investigación llevada a cabo por los agentes, se logró la plena identificación del presunto autor, quien fue reconocido por la denunciante. La investigación reveló además la existencia de otros antecedentes penales por delitos de naturaleza similar. Un delito de agresión sexual, un delito de detención ilegal y agresión sexual a dos menores de edad y cuatro delitos de acoso sexual, por lo que fue detenido el pasado 15 de agosto de 2025.

Tanto las diligencias como el detenido fueron puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Nº 3 de Roquetas de Mar (Almería), que decreta el inmediato ingreso en prisión provisional del autor.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Grandes bandadas de cigüeñas sorprenden en Almería y en otros puntos de la provincia
  2. 2 Cuatro meses para el hombre que agredió a guardias civiles cuando merodeaba por la vivienda de su expareja
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer
  4. 4 La Virgen de los Vientos recorre las calles de la Urba por segundo año consecutivo
  5. 5 Roquetas finaliza el Mercado Medieval con un «éxito» de participación
  6. 6 Incendio forestal en Lubrín, en una zona que ya ardió en julio
  7. 7 Exigen «vigilancia diaria» en el Centro de Salud de Berja tras la reyerta que dejó un fallecido y cinco heridos
  8. 8 Vícar sanciona a 56 vehículos en la última campaña de control de velocidad
  9. 9 Este es el conocido local de ocio que ha anunciado que esta será su «última feria»
  10. 10 Un total de cinco trabajadores han fallecido en Almería por accidente laboral hasta agosto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer

La Guardia Civil detiene a un delincuente sexual en Roquetas tras la denuncia por agresión de una mujer