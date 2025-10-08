La Guardia Civil desmantela dos plantaciones de 'maría' y detiene a dos personas La Benemérita incauta más de un millar de plantas en dos operaciones realizadas en El Ejido y Roquetas

IDEAL Almería Miércoles, 8 de octubre 2025, 21:21 Comenta Compartir

La Guardia Civil ha detenido a dos personas al desmantelar dos plantaciones de marihuana en El Ejido y Roquetas de Mar.

Dichas operaciones, sin relación entre sí, desarrolladas en la comarca del Poniente almeriense ha permitido intervenir más de un millar de plantas y detener a los presuntos responsables, a quienes se les imputan delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico.

Tras investigaciones y controles operativos, los equipos de las localidades conocieron la existencia de dos plantaciones, una en El Solanillo (Roquetas de Mar) y otra en la Reserva Natural Punta Sabinar de El Ejido.

En la plantación 'indoor' de Roquetas de Mar, la Guardia Civil de Almería ha intervenido más de 600 plantas de marihuana, 24 conjuntos de reflectores – bombillas - balastros, 9 compresores de aire acondicionado, 12 ventiladores de pared, 6 extractores de aire, 7 filtros, 2 aires acondicionados portátiles, así como diversos materiales propios de este tipo de cultivos, y ha neutralizado un enganche fraudulento a la red de fluido eléctrico.

En El Ejido se han intervenido más de 400 plantas en estado de floración, de una altura aproximada de 180 centímetros por planta y prácticamente listas para su recolección, una estación de energía portátil y varios depósitos de agua de gran capacidad.

Los detenidos, así como los efectos incautados pasaron a disposición judicial ante la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar. Plaza 2, que decretó prisión provisional sin fianza para ambos.

Estas actuaciones se enmarcan dentro de la incesante labor que desarrolla la Guardia Civil, en la lucha contra el tráfico, cultivo o elaboración de sustancias estupefacientes, así como defraudación de fluido eléctrico.