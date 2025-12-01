García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería

La Diputación de Almería ya está regida por un nuevo presidente. Desde este mismo lunes, José Antonio García Alcaína -«un orgulloso alcalde de pueblo pequeño»- ... comienza su rodaje al frente del a institución provincial tras la abrupta marcha de Javier Aureliano García, a quien no se le ha visto en público desde que el martes 18 de noviembre saliera del Palacio Provincial custodiado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Detenido por presuntos delitos de cohecho, malversación, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y corrupción en la contratación pública, desde esa jornada fue suspendido de militancia del PP y en cuestión de tres días ya abandonaba todos los cargos orgánicos e institucionales y se designaban sus sustitutos como presidente del PP de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y como presidente de la Diputación, el mencionado García Alcaína. De hecho, el último paso que quedaba por dar a Javier Aureliano García era su cese como concejal en el Ayuntamiento de Almería, lo que también ha ocurrido en la mañana de este lunes, apenas una hora antes de que su sucesor tomara posesión del cargo de presidente.

La rueda tiene que seguir girando y, con los 16 votos de los diputados 'populares', el alcalde del municipio velezano de María ha jurado su nuevo cargo, eso sí, después de que hicieran lo propio las concejalas de Almería y Níjar, Lorena Nieto y María José Herrada, respectivamente, nuevas diputadas provinciales del PP en sustitución del ya expresidente y su vicepresidente Fernando Giménez, arrestado en la misma operación de la UCO y también fuera de todo cargo orgánico y público.

Sin mencionar sus nombres, el ya presidente de la Diputación tuvo, de hecho, unas palabras en su intervención durante el pleno para García y Giménez, «dos apasionados de la provincia de Almería, de quienes este equipo de gobierno se siente orgulloso de su trabajo y entrega durante todos estos años». «Confiamos en que puedan demostrar su inocencia y que el tiempo coloque de nuevo todo en su sitio», ha afirmado.

Alcaldes en el centro

Más allá de las referencias a su precedesor, el mismo García Alcaína adelantó, incluso, que la palabra más repetida en su primer discurso oficial como presidente sería 'alcalde'. «La clave de nuestro trabajo será la atención de las demandas de nuestros alcaldes», ha detallado sobre sus planes para el algo más de año y medio que resta de mandato hasta las próximas elecciones municipales, previstas para mayo de 2027. García Alcaína se define como uno de ellos, «un alcalde más, un alcalde de pueblo pequeño». Concretamente, de María, de un municipio de 1.200 habitantes, «a 180 kilómetros de la calle Navarro Rodrigo» y donde mantendrá su residencia también en esta nueva etapa. «Un alcalde de alcaldes», se ha definido.

Ha trasladado su intención también de «gobernar para todos por igual», demandando «lealtad institucional» a los distintos partidos políticos, incidiendo en que la Diputación, pese a haber vivido «semanas complicadas» es una institución con una gestión «eficaz», de lo que, a su juicio, da fe que tiene «deuda cero».

Ni dos semanas han pasado desde la mayor crisis que se recuerda en la institución almeriense y el equipo de gobierno de la Diputación de Almería se ha reestructurado para cambiar de función a su flamante máximo dirigente y confirmar las áreas de las que se harán cargo las nuevas diputadas.

Sin cámaras

Todo ello, en un pleno histórico al que han asistido más de 60 alcaldes de toda la provincia, y de diferentes partidos, pero sin ningún medio de comunicación 'in situ'. Periodistas y cámaras ajenas a la entidad se han quedado fuera, en dos salas habilitadas para seguir lo que ocurría en el interior del plenario mediante línea interna oficial.

Un forma de proceder que provocó, en la jornada del domingo, las quejas de los profesionales de los medios así como de la Asociación de Periodistas-Asociación de la Prensa de Almería (AP-APAL), a la que este lunes se ha sumado también la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

José Antonio García Alcaina se ha responsabilizado de esta situación en primera persona. «Pedí que hubiera el mayor número de alcaldes posible», ha justificado sobre el lleno absoluto del aforo que ha dejado fuera a periodistas, cámaras y fotógrafos en su primera intervención como presidente de la Diputación de Almería.