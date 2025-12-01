Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
José Antonio García Alcaína, en su toma de posesión como presidente de la Diputación de Almería. R. I.

García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería

Su primer discurso pone a los regidores en el centro de la gestión provincial y traslada el apoyo de su equipo a Javier Aureliano García y Fenando Giménez: «Confiamos en que puedan demostrar su inocencia»

Alicia Amate

Alicia Amate

Almería

Lunes, 1 de diciembre 2025, 16:23

Comenta

La Diputación de Almería ya está regida por un nuevo presidente. Desde este mismo lunes, José Antonio García Alcaína -«un orgulloso alcalde de pueblo pequeño»- ... comienza su rodaje al frente del a institución provincial tras la abrupta marcha de Javier Aureliano García, a quien no se le ha visto en público desde que el martes 18 de noviembre saliera del Palacio Provincial custodiado por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere una bebé de 15 meses en Almería
  2. 2 Más de 400 personas juran bandera en El Parador en un acto de compromiso con España
  3. 3 El Ejido albergará una Biblioteca Central próxima a la Estación de Autobuses
  4. 4

    Sospecha periodística
  5. 5 Vox propone regular la estética exterior de los comercios ejidenses
  6. 6 El Ejido adjudica las obras del Camino de la Mancha por más de 600.000 euros
  7. 7 La Asociación de la Prensa rechaza la «restricción» a medios al pleno de la Diputación de Almería, este lunes
  8. 8 Escapar de la ciudad de Almería, un trayecto que triplica los minutos del navegador
  9. 9 Roquetas inaugura un museo que se adentra en el origen y transformación del municipio
  10. 10 José Antonio García Alcaína será investido este lunes como nuevo presidente de la Diputación de Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería

García Alcaína, «un alcalde más», nuevo presidente de la Diputación de Almería