«No eres nadie si no formas parte de una ciudad como es Almería» «Mario Vaquerizo disfruta en Fitur del Cabo de Gata con el proyecto 'Almería en tus manos' | El cantante ha asegurado durante la presentación de este proyecto de transformación digital vinculado al turismo que es un »enamorado de Almería« EP Miércoles, 23 enero 2019, 13:29

El cantante Mario Vaquerizo ha sido el protagonista en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) del proyecto 'Almería en tus manos', una iniciativa del Ayuntamiento de Almería que se ha presentado este miércoles en el expositor de 'Costa de Almería' y que permite disfrutar a distancia de los fondos marinos del Parque Natural de Cabo de Gata con unas gafas 3D y un guante háptico.

Vaquerizo ha asegurado durante la presentación de este proyecto de transformación digital vinculado al turismo que es un «enamorado de Almería» y ha recordado con cariño el rodaje del vídeo promocional de 'Almería en tus manos', rodado el pasado 22 de diciembre, cuando «a pesar de estar en vísperas de la Navidad y en pleno invierno» pudo sumergirse en el agua de Cabo de Gata y «disfrutar de la ciudad y de las buenas temperaturas».

El cantante ha anunciado que ha «sucumbido a los encantos» de la ciudad, un lugar que ha tenido «la suerte de conocer no solamente como turista», sino también actuando junto a su grupo, las 'Nancys Rubias', en el teatro y «como mánager de Fangoria». Así, ha declarado que la capital «puede presumir de dar una oferta cultural y de ocio de calidad a todos los almerienses, que se puede trasladar también a todos los que la visitan, tanto de España como de otros países».

«No eres nadie si no formas parte de una ciudad como es Almería, por lo que fue un motivo de alegría que me llamaran para participar en esta iniciativa», ha señalado. Vaquerizo también ha señalado que «cuando uno se muestra tal y como es, como es mi caso, el mensaje llega. El público no es tonto y tal y como te muestras es como te percibe la gente. Yo no fui obligado a Almería, es más, cada vez que tengo la oportunidad me escapo a ese auténtico paraíso terrenal».

«Estar en Almería es como estar en el Arca de Noé, donde no hay prejuicios, se habla el mismo idioma, nadie te pregunta ni de dónde eres ni a dónde vas, y la gente es realmente feliz», ha subrayado.

'ALMERÍA EN TUS MANOS'

Este año, el Ayuntamiento de Almería ha desembarcado en Fitur con un innovador proyecto que combina las nuevas tecnologías con el turismo. 'Almería en tus manos', una herramienta desarrollada por «una empresa joven, almeriense, que ha creado un producto cien por cien almeriense», según ha destacado el alcalde de la capital, Ramón Fernández-Pacheco, permite disfrutar de los fondos marinos del entorno de Las Salinas de Cabo de Gata.

Fernández-Pacheco ha agradecido la colaboración de «alguien auténtico como Mario Vaquerizo» en este proyecto y ha adelantado que la herramienta creada por Neurodigital, que une unas gafas 3D y un guante háptico, estará disponible para su uso en las oficinas municipales de turismo de la capital. Se trata de una auténtica «experiencia sensorial» que une la realidad virtual con la posibilidad de simular las emociones que se viven al bucear en Almería.

En la presentación también ha participado el presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, quien ha felicitado al Ayuntamiento de la capital por «explotar las nuevas tecnologías como herramienta para la promoción de los recursos turísticos, de un modo innovador y original».

García, además, ha invitado a Vaquerizo a «seguir descubriendo» el resto de la provincia, llena de «excelencias y secretos por descubrir», entre ellos, «hasta 18 referencias de cerveza artesana, elaborada aquí, algunas de ellas enraizadas en el Parque Natural».