Finalizan las obras de dos nuevas depuradoras para tratar los vertidos residuales de Canjáyar

El Consejo de Gobierno ha sido informado de la finalización de las obras de dos nuevas estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) en la provincia de Almería para tratar los vertidos de los residentes en la localidad de Canjáyar y en la barriada de Alcora, en este mismo término municipal, donde se han invertido casi 1,2 millones de euros.

La EDAR de Canjáyar, construida en 1998, no cumplía con la normativa vigente en materia de depuración ni tenía capacidad para tratar los vertidos de los residentes en este término municipal almeriense, tal y como han trasladado desde el Gobierno andaluz en una nota de prensa.

Ante esta situación, la Junta de Andalucía puso en marcha la construcción de dos nuevas infraestructuras con capacidad para dar servicio a más de 1.900 personas. En concreto, la depuradora ubicada en Canjáyar es capaz de tratar 310 metros cúbicos de aguas residuales por día; y la EDAR de la barriada de Alcora tiene una capacidad de tratamiento de 7 metros cúbicos por día.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento de la situación de los embalses de Andalucía, que se encuentran al 43,76% de su capacidad (11.966 hm3) al contar con 5.236 hectómetros cúbicos de agua. Este volumen supone un descenso de 57 hectómetros cúbicos respecto a la semana pasada (-0,48%), pero un aumento en 1.812 hectómetros cúbicos en comparación con la misma fecha de 2024 y de 728 hectómetros cúbicos, atendiendo a la media de la última década.

Según las diferentes demarcaciones hidrográficas, la del Guadalquivir almacena un total de 3.363 hectómetros cúbicos, que representa el 41,88% de su capacidad. Esto supone 34 hectómetros cúbicos menos (-0,42%) que hace una semana; pero respecto a la misma fecha del año pasado representa un aumento de 963 hectómetros cúbicos. Y, en el caso del promedio de los últimos diez años, la cuenca tiene actualmente 512 hectómetros cúbicos más.

Las Cuencas Mediterráneas Andaluzas acumulan 529 hectómetros cúbicos de agua (45,89%) tras perder 8 hectómetros cúbicos en siete días (-0,69%). En comparación con la misma semana de 2024, el agua embalsada ha aumentado en 267 hectómetros cúbicos; y respecto a la media de la década, la demarcación cuenta con 75 hm3 más.

En cuanto a Guadalete-Barbate, los embalses de esta cuenca reúnen 695 hectómetros cúbicos (42,1%) lo que refleja una reducción de 7 hectómetros cúbicos (-0,42%) desde la pasada semana.

Sin embargo, este volumen supone un crecimiento de 356 hectómetros cúbicos respecto a la misma fecha del año pasado; y una subida de 45 hectómetros cúbicos en cuanto al promedio de los últimos diez años.

Por último, la demarcación hidrográfica del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza almacena un total de 649 hectómetros cúbicos (58,21%) que suponen una reducción de 8 hectómetros cúbicos (-0,72%) en siete días.

Respecto a la misma semana de 2024, el agua embalsada en esta cuenca ha aumentado en 226 hectómetros cúbicos; y se observa un incremento de 96 hectómetros cúbicos en comparación con la media de los últimos siete años.