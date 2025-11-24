Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Plaza de la Libertad será el escenario para la realización de las actividades. IDEAL

Felix prepara lectura de un manifiesto y comida por el 25N

Para este acto colaboran el Ayuntamiento de Felix, la Diputación Provincial de Almería y Afammer, Asociacion de mujeres rurales de Félix

J. Cortés

Felix

Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:08

El Ayuntamiento de Felix está preparando varios actos de cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en el ... municipio. Una jornada que comenzará el próximo martes con una merienda a las 16.00 horas de la tarde en la Plaza de la Libertad de Felix.

