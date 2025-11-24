Felix prepara lectura de un manifiesto y comida por el 25N

El Ayuntamiento de Felix está preparando varios actos de cara al 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, en el ... municipio. Una jornada que comenzará el próximo martes con una merienda a las 16.00 horas de la tarde en la Plaza de la Libertad de Felix.

Asimismo, a partir de las 18.30 horas, dará comienzo la lectura del Manifiesto Contra la Violencia de Género, también en la Plaza de la Libertad del municipio.

Para este acto colaboran el Ayuntamiento de Felix, la Diputación Provincial de Almería y Afammer. Asociacion de mujeres rurales de Félix. Por otro lado, y durante el mes de noviembre, el municipio ha realizado varias actividades como el inicio el pasado viernes de clases de zumba en el Edificio de Usos Múltiples de Felix (realizándose esta actividad todos los viernes).

Mismamente, el pasado 14 de noviembre, Felix acogió una proyección de cine con 'La Boda de Rosa', en el Salón de Usos Múltiples, con el objetivo de contribuir a la programación cultural, que tuvo apoyo en este caso de la Diputación Provincial de Almería.