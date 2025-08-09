Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Plaza de La Libertad será el escenario de estas actividades. IDEAL

Felix organiza un sábado lleno de actividades para toda la familia

Comedia, música y disfraces para la oferta cultural

Javier Cortés

Felix

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:58

El Ayuntamiento de Felix prepara varias actividades para este sábado 9 de agosto, como programa de verano y a unos pocos días de que den comienzo las Fiestas Patronales en honor a San Roque (del 14 al 17 de agosto).

Primeramente, La Plaza de la Libertad del municipio acogerá un concierto benéfico de 'Los Riscos' y también de 'Inma' desde las 20.30 horas. Música en directo, barra con ricas tapas y mucho más, según el cartel anunciador.

Al finalizar el concierto benéfico y siguiendo en la Plaza de la Libertad, 'Échame una mano, ¡primo!, un divertido espectáculo de Carlos Pérez y José Molina dará comienzo sobre las 23.00 horas de la noche para seguir amenizando la jornada en el municipio felisario.

Para ir finalizando la noche del sábado, el municipio contará con un divertido certamen de carnaval, en el que colabora el Ayuntamiento de Felix y está subvencionado por el Área de Cultura, Cine e Identidad Almeriense de la Diputación Provincial, que se celebrará a partir de las 23.30 horas.

Por otro lado, el martes 12 de agosto, el municipio contará con un espectáculo de magia con el mago Jorge 'Magia para todos' a las 20.30 horas.

