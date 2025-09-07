FAAM inicia el curso escolar en sus tres escuelas infantiles Referentes en atención a la diversidad y reconocidas por Unicef, se sitúan en Antas y Cuevas de Almanzora, atenderán a 235 menores de 0 a 3 años

M. T. Almería Domingo, 7 de septiembre 2025, 23:04

La Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM) inició el pasado miércoles el curso escolar en las tres Escuelas Infantiles de titularidad municipal que gestiona en Antas, Cuevas del Almanzora y Palomares. Estos son centros adheridos a la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación profesional de la Junta de Andalucía, a través de las cuales la entidad ha consolidado un modelo educativo de atención centrado en la persona, inclusivo e innovador iniciado en el año 2008 y que durante el próximo curso escolar atenderá a un total de 235 menores de cero a tres años. Se trata de un modelo que ha llevado a la organización a contar con las tres únicas escuelas infantiles de Almería en ser reconocidas por Unicef como escuelas amigas de la infancia.

Las Escuelas Infantiles Luis Siret y Palomares, ambas ubicadas en Cuevas del Almanzora, así como La Pernera ubicada en Antas, recibían el reconocimiento de Unicef como Centros Referentes en Educación en Derechos de Infancia y Ciudadanía Global en la convocatoria de 2022-2024. Convirtiéndose así en los únicos centros educativos de toda la provincia que ostentan este reconocimiento de Unicef.

En este sentido, las Escuelas Infantiles de FAAM son espacios seguros donde se estimula la curiosidad de los más pequeños, se favorece su sociabilidad y disfrutan siendo felices. Otro de los objetivos es la promoción de la conciliación de la vida familiar y laboral de las familias, por lo que cuenta con servicios y prestaciones con las que se atienden sus necesidades. Estos centros forman parte de los recursos gestionados a través del Centro Especial de Empleo (CEE) de FAAM, lo que permite promover la empleabilidad de 32 profesionales, de los cuales 8 son personas con discapacidad, favoreciendo así la inclusión laboral y el acceso a oportunidades de empleo estable.

Son la Escuela Infantil La Pernera, de Antas, que destaca por su método propio 'La Perrita Mía' y la incorporación de la última metodología en educación emocional, inglés, diversidad y diseño universal de aprendizaje;la Escuela Infantil Luis Siret de Cuevas del Almanzora, que ha estrenado este año un aula sensorial que trabaja la estimulación de los sentidos y las emociones, sumando además su propia metodología de atención a la diversidad, y la escuela Infantil de Palomares, con metodología que fomenta la experimentación, la manipulación de materiales y la personalización del aprendizaje para cada niño. Además cuenta con una sala de lactancia materna para mayor facilidad de niños lactantes.

«Nuestro modelo educativo apuesta por la inclusión, la innovación y la atención individualizada. Queremos ofrecer a cada familia un entorno seguro, cercano y de calidad, que favorezca el desarrollo integral de sus hijos e hijas desde las etapas más tempranas y donde los más pequeños crezcan siendo niños felices», destacó Valentín Sola, presidente de FAAM.