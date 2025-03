Una especie invasora de algas amenaza los hábitat de las praderas de posidonia marina

JULIO VALDIVIA ALMERÍA Sábado, 3 de abril 2021, 23:57 Comenta Compartir

Desde que en 2007 empezara a colonizar las costas de Francia, donde se cultivaron ostras importadas de Asia y que en 2015 fuera avistada en las costas de Ceuta, la Rugulopteryx okamurae, más conocida como alga asiática invasora, se ha convertido en un problema de primera magnitud para el litoral, afectando no solo a la biodiversidad marina, sino también a la economía de sectores como el turismo y la pesca.

En la provincia el alga empezó a llegar hace alrededor de dos años, pero en poco tiempo ha colonizado buena parte de las costas. Es el caso de Roquetas de Mar, donde fue vista por primera vez en 2019 en el entorno del Faro y el Castillo de Santa Ana, pero que ya está presente en toda su franja costera.

Así lo corroboran desde la empresa de buceo Aquatours, que no solo hace inmersiones recreativas, sino que tienen una estación de seguimiento de la posidonia y suelen participar en numerosos estudios. «Estamos asistiendo a un momento de expansión del alga que al menos en esta zona creemos se encuentra en sus etapas iniciales. Nos preocupa mucho, no solo por los problemas que pueda generar en las playas, sino porque puede afectar gravemente a la biodiversidad de toda la zona, en particular a las praderas de posidonia de Roquetas y a los acantilados de la Sierra de Gádor que albergan una gran diversidad biológica», detalló Alejandra Pérez.

Esta alga no tiene depredadores naturales, se reproduce a una velocidad vertiginosa y es capaz de adherirse a cualquier superficie, incluyendo animales. «No solo cubre como un gran manto todos los sustratos asfixiando a las especies bentónicas (las que están adheridas al fondo y no tienen movilidad) sino que también hace uso masivo de los nutrientes que entonces no quedan a disposición de otras especies», explicó Pérez, cuya empresa se ha integrado recientemente en el Foro de Alga Invasora liderado por la Universidad de Málaga con la implicación de una treintena de organizaciones, desde Administraciones, a centros de investigación, pasando por agrupaciones de pescadores, entre otros colectivos.

Y es que, como alerta esta alianza estratégica, el alga asiática invasora «está produciendo importantes impactos sobre la biodiversidad y la integridad de los ecosistemas marinos, los servicios ecosistémicos que brindan a la sociedad, las actividades económicas que dependen directa e indirectamente del mar y del litoral, la calidad de vida, y el bienestar humano».

Así, la pérdida de biodiversidad afecta y afectará a las actividades recreativas como el submarinismo y el conjunto del sector turístico está ya siendo afectado por la cantidad de restos que deja en las playas y que, a diferencia de la posidonia, genera malos olores que obligan a su retirada en el menor tiempo posible. De hecho, hay que recordar que recientemente el Ayuntamiento de Roquetas tuvo que aprobar modificaciones presupuestarias por valor de 400.000 euros para poder hacer frente al aumento de algas que deben ser retiradas de las playas.

Unos restos que también afectan a los pescadores, ya que como explicaba a IDEAL Sasi Barroso, de Ecologistas en Acción, ya se han constatado problemas en lugares como Cabo de Gata, donde los pescadores ven inundadas y dañadas sus redes con estas algas. Eso sin contar los efectos que sobre el sector pesquero está teniendo y tendrá la pérdida de biodiversidad marina.

Por el momento no parece posible que se pueda detener su crecimiento y expansión, lo que enfrenta al litoral a la posibilidad de una catástrofe ambiental. Precisamente para evitarlo y eliminar o al menos paliar sus efectos, surgió hace unos meses el Foro Alga Invasora, que recientemente presentó un plan de acción que incluye, para empezar, la puesta en marcha de acciones para conseguir un mayor conocimiento científico de esta especie, así como para la prevención y la alerta temprana de su aparición.

Otro de los objetivos pasa por el diseño de medidas para reducir el riesgo de vectores de transmisión, como es el tráfico marítimo con el efectivo tratamiento de aguas de lastre, acuicultura y otros, así como la puesta en marcha de acciones para la extracción selectiva de la especie invasora, y para la eliminación y valorización de la biomasa.

Forman parte de este Foro de Alga Invasora, además de la Universidad de Málaga, el Instituto Español de Oceanografía, el Clúster Marino-Marítimo de Andalucía, el IFAPA, el CSIC o el CAESCG de la Universidad de Almería, entre otras organizaciones científicas.

Dos drones y un barco no tripulado para estudiar su expansión La consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, anunció ayer sábado la adquisición de una embarcación no tripulada que, junto a dos drones, uno de superficie y otro submarino, se incorporan a la investigación y lucha contra el alga asiática invasora Rugulopteryx Okamurae. Crespo explicó que estos nuevos equipos con tecnología puntera está una embarcación autónoma de superficie equipada con un avanzado dron y destacó la apuesta de su departamento «por las nuevas tecnologías en el ámbito de la I+D+i para la realización de trabajos vinculados al medio ambiente». La utilización de ambos drones va a ser de gran eficacia en las investigaciones de la conocida como alga asiática, por lo que la consejera aseguró que «estas herramientas permiten seguir avanzando en la lucha contra esta especie invasora que tanto preocupa en nuestras costas por su incidencia en la pesca y en el turismo». Si el dron submarino permite en la actualidad realizar los transectos de densidad del alga Rugulopteryx Okamurae por debajo de los 30 metros (límite de seguridad para los buzos profesionales), ahora se les une el uso del dron de superficie (USV) de la embarcación autónoma, que va equipada con ecosonda multihaz. Hasta ahora, la toma de información no era posible realizarla en entornos de aguas poco profundas, ya que no permiten la navegación de una embarcación tripulada ni pueden desplegarse equipos muy voluminosos por su difícil acceso. Ahora, con esta embarcación, ya se podrá cubrir esta necesidad, mientras que el dron acuático permitirá trabajar en zonas someras. Además, con el dron en superficie se podrán realizar batimetrías en la zonas afectadas por el alga, lo que permite caracterizar los fondos analizados pudiendo establecer la presencia o no del alga invasora. Carmen Crespo anunció que «los trabajos sobre el alga invasora van a continuar durante 2021 y 2022, tal y como hemos venido haciendo».