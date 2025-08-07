Enix y Cortijillos del Rey contarán con un acceso nuevo, zona deportiva y aparcamientos El presidente de Diputación y el alcalde visitaron las obras de la pista multideporte que reforzará el municipio

Enix unirá su casco urbano con la urbanización de Cortijillos del Rey con un nuevo acceso, aparcamientos y una zona deportiva gracias a las inversiones que promueve la Diputación en los 103 municipios. El presidente de Diputación, Javier Aureliano García, visitó este municipio junto al alcalde, Álvaro Izquierdo, y el vicepresidente, Ángel Escobar, con el objetivo de conocer 'in situ' el desarrollo de las obras de construcción de la Pista Multideportiva que se encuentra en ejecución, así como las futuras inversiones de la Institución provincial.

En concreto, el presidente comprobó los avances en las obras de la Pista Multideportiva, que se está ejecutando con fondos provinciales gracias al Plan de Instalaciones Deportivas. Las obras, que comenzaron el pasado mes de junio, tienen un plazo de ejecución de dos meses y transformarán la zona con la instalación de porterías, canastas de baloncesto y un vallado perimetral.

Esta actuación cuenta con una inversión cercana a los 50.000 euros y comenzó el pasado mes de junio teniendo un plazo de ejecución de dos meses. Una vez finalizada, esta moderna infraestructura permitirá la práctica de una amplia variedad de deportes, incluyendo fútbol sala, baloncesto, balonmano, tenis, voleibol, bádminton y hockey, ofreciendo un espacio versátil y accesible para todos los vecinos de Enix.

Inversiones

Además de la pista multideporte, la visita permitió conocer la zona donde se desarrollarán las futuras obras contempladas en los Planes Provinciales 2024-2027. Con una inversión de 318.000 euros provenientes de estos planes, el objetivo transformar esta zona y conectar la urbanización con el casco urbano.

Estas importantes actuaciones permitirán crear un aparcamiento en el entorno de la nueva pista multideporte, facilitando el acceso y uso de las instalaciones.

Asimismo, se construirá un nuevo acceso directo a la urbanización Cortijillos del Rey, mejorando significativamente la conexión y fluidez del tráfico entre ambas áreas. El proyecto también contempla la creación de un mirador alrededor de la Cruz, lo que sin duda embellecerá el entorno y ofrecerá un nuevo punto de interés para residentes y visitantes. El presidente de Diputación felicitó al alcalde por la transformación y el impulso que está dando a este privilegiado municipio del interior por su ubicación estratégica.

«Estamos ante un claro ejemplo de como la gestión municipal puede ser un aliciente para el crecimiento de un municipio y la creación de nuevas oportunidades y servicios. Enix hoy es un referente por ser el municipio que ha reabierto el colegio y que cuenta con más bares por habitante. Si eso es así, es porque el Ayuntamiento con ayuda de Diputación trabaja por igualar oportunidades».

Proyecto

Asimismo, destacó que el municipio es uno de los primeros que está materializando las inversiones del Plan de Instalaciones Deportivas. «Esta será una de las primeras obras que inauguraremos y cuando acabe el proyecto de urbanización del entorno ambos núcleos estarán completamente unidos».

Por su parte, el alcalde de Enix –y diputado provincial -, agradeció el apoyo constante de la Diputación. «Estamos ante unas obras esenciales para el futuro de nuestro municipio y que, sin el apoyo de la Institución, nuestro ayuntamiento no podría acometer en solitario. Este proyecto cumple así las demandas de los vecinos de Cortijillos del Rey que, de una vez por todas, contará con más y mejores servicios y estará unido al centro del pueblo».