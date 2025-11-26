Endesa refuerza el sistema eléctrico en nueve municipios tras invertir 3,2 millones de euros

Endesa ha inaugurado este miércoles la ampliación de la subestación eléctrica de Sorbas, una actuación, enmarcada en el Plan de Inversiones de Edistribución, que supone ... más de 3,2 millones de euros de inversión.

Durante 12 meses, un equipo técnico de cerca de 50 personas ha estado desarrollando el proyecto de construcción de ampliación de la subestación que cuenta con la última tecnología en cuanto a digitalización y seguridad.

Los trabajos han supuesto un reto a nivel técnico ya que, mientras se ejecutaban, el centro de seccionamiento que se encuentra en la subestación y que abastece a una planta solar cercana estaba operativo, por lo que se han extremado las medidas de seguridad al tener la alta tensión activa.

La ampliación llevada a cabo por la compañía ha supuesto la instalación de un transformador de 132 a 25 kV (kilovoltios) mediante un transformador de 25 MVA (megavoltiamperio); es decir, capaz de pasar la energía de alta a media tensión. Además, se ha construido y puesto en servicio un nuevo edificio que alberga cuatro salidas de las líneas de media tensión, transformadores, baterías de condensadores, medición y servicios auxiliares.

Precisamente, esta ha sido una de las instalaciones en las que se ha detenido la comitiva durante la inauguración, para conocer de cerca su funcionamiento y la última tecnología aplicada gracias a la digitalización aplicada a la videovigilancia que se ha implementado, reforzando las medidas de seguridad en la instalación.

El municipio de Sorbas y los de Lubrín, Bédar, Turre, Carboneras, Lucainena de las Torres, Uleila del Campo, Benizalón y Cóbdar contarán, a partir de ahora, con un mayor refuerzo de sus redes de media tensión de 25 kV, lo que redundará en la calidad de suministro de esta zona del Levante almeriense, que compartía suministro eléctrico con otros municipios.

Además, estas localidades cuentan con suministro energético propio, lo que permite un mayor mallado de la red eléctrica y robustecer, por tanto, las redes eléctricas del entorno.

El delegado de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, así como Industria, Energía y Minas en Almería, Guillermo Casquet, y el director de Endesa en Andalucía, Extremadura, Ceuta y Melilla, Rafael Sánchez, han sido los encargados de inaugurar la ampliación de la subestación de Sorbasa, compañados por el alcalde de Sorbas, Juan Francisco González Carmona, y la alcaldesa de Gérgal, Antonia Contreras.

Esta actuación, que ha permitido dotar de la última tecnología a la instalación, tiene como objetivo reforzar el suministro para los clientes de este municipio y su entorno.

Guillermo Casquet ha explicado que «esta nueva inversión se engloba dentro del Plan de Inversiones de Endesa que supervisamos desde la delegación territorial». «Es muy importante para la zona de Sorbas –añade el delegado- porque viene a incorporar a la subestación ya existente un nuevo transformador de media tensión que ayudará a mejorar las infraestructuras eléctricas de la zona», ha declarado, al tiempo que ha valorado: «Seguimos colaborando con Endesa para que nuestros vecinos y empresas tengan un suministro eléctrico de calidad».