Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Endesa refuerza el sistema eléctrico en nueve municipios tras invertir 3,2 millones de euros

Durante 12 meses, un equipo técnico de cerca de 50 personas ha estado desarrollando el proyecto de construcción de ampliación de la subestación

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:51

Comenta

Endesa ha inaugurado este miércoles la ampliación de la subestación eléctrica de Sorbas, una actuación, enmarcada en el Plan de Inversiones de Edistribución, que supone ... más de 3,2 millones de euros de inversión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un niño de 11 años en Cuevas del Almanzora
  2. 2 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  3. 3 El lenguaje en clave de las presuntas mordidas: «Te vas a poder cambiar toda la piñata»
  4. 4 Tres detenidos en El Ejido en una operación con registros simultáneos por tráfico de drogas y armas
  5. 5 La UCO ve «llamativa» la alta cantidad de efectivo que manejaba el expresidente de la Diputación de Almería
  6. 6 Viajes a Ibiza y Madrid «de coste elevado y en efectivo» en 2016 y 2017
  7. 7 La muela, el indicio «demoledor» tras firmar un contrato millonario
  8. 8 Almería ya tiene fecha para iluminar la Navidad
  9. 9 Roquetas organiza las I Jornadas de Ronqueo y Gastronomía del Pez Espada
  10. 10 Viajes a Ibiza y Madrid Â«de coste elevado y en efectivoÂ» en 2016 y 2017

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Endesa refuerza el sistema eléctrico en nueve municipios tras invertir 3,2 millones de euros

Endesa refuerza el sistema eléctrico en nueve municipios tras invertir 3,2 millones de euros