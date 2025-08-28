Encuentran el cadáver de un hombre «ensangrentado» en una playa de Níjar La Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería abre una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte, que apuntan a una muerte violenta

Nerea Escámez Almería Jueves, 28 de agosto 2025, 20:54

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado en la mañana de este jueves en una playa del municipio almeriense de Níjar y la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería ya trabaja para esclarecer las causas que habrían provocado la muerte del varón, cuya identidad se desconoce.

Una persona se ha encargado de dar el aviso al Servicio de Emergencias 112 Andalucía en torno a las 10.50 horas, alertando de la presencia de un varón «ensangrentado» en la transitada playa de Las Negras, perteneciente al municipio nijareño.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local y del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061, así como la Guardia Civil. Por su parte, la Benemérita ha confirmado el hallazgo del cadáver y ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Fuentes cercanas a la investigación manejan como primera hipótesis una «muerte violenta» ya que la víctima podría «haber recibido un fuerte golpe en la cabeza». Desde la Comandancia de la Guardia Civil descartan la muerte natural del hombre y estudian si habría terceras personas implicadas en los hechos.

Por el momento no se descarta ningún escenario en torno a esta muerte violenta excepto que no se trataría de un migrante expulsado por el mar tras la oleada de embarcaciones que han llegado a las costas en los últimos días.