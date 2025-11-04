Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Imágenes del presunto autor del crimen de Antonio Campos conduciendo su vehículo la mañana del domingo en Las Norias. IDEAL

El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido

El abogado de la familia de la víctima pedirá muestras de ADN bajo las uñas para saber si hubo forcejeo o trató de defenderse

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 20:29

Comenta

El presunto autor de la muerte violenta del funcionario e historiador Antonio Campos se paseó con el vehículo de la víctima horas después de cometer ... los hechos por el término municipal de El Ejido, Las Norias y San Agustín. Así de vitales fueron las cámaras de videovigilancia que captaron al principal sospechoso al volante y permitieron, tres días después, su detención por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 Casa Consistorial, depósito de agua potable y Biblioteca: fuerte apuesta por las inversiones en Roquetas
  3. 3 El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido
  4. 4 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  5. 5 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  6. 6 «Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»
  7. 7 Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»
  8. 8 Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
  9. 9 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  10. 10 «Acceder hoy a la sanidad pública de El Ejido es una odisea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido

El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido