El encarcelado por la muerte de Antonio Campos condujo durante horas su coche por El Ejido

El presunto autor de la muerte violenta del funcionario e historiador Antonio Campos se paseó con el vehículo de la víctima horas después de cometer ... los hechos por el término municipal de El Ejido, Las Norias y San Agustín. Así de vitales fueron las cámaras de videovigilancia que captaron al principal sospechoso al volante y permitieron, tres días después, su detención por parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería.

El 29 de octubre la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 3 de El Ejido acordó el levantamiento del secreto de sumario en la investigación abierta por el homicidio del virgitano, cuyo cuerpo fue localizado el pasado 29 de septiembre en el maletero de su vehículo junto a una cooperativa hortícola de San Agustín.

Esta decisión permite que las partes personadas tengan acceso a unas diligencias que hasta ese momento solo podían conocer la magistrada instructora y el representante del ministerio fiscal.

El abogado Antonio Relaño de Hoces, representante de la familia de Campos y que ejercerá la acusación particular del caso, detalla a IDEAL que están recabando toda la información para su posterior estudio, así como la solicitud de nuevas pruebas.

Entre ellas, pedirá «una muestra de ADN bajo las uñas» que permitirá aclarar si en los momentos previos a la muerte del historiador se produjo un forcejeo o trató de defenderse de algún ataque, determinante para definir si los hechos deben investigarse como homicidio o asesinato.

Además, aclara que el vehículo está en estudio para analizar restos de ADN y huellas y, también, apunta que se revisará la ropa intervenida al investigado, donde habría restos de sangre. Estas pruebas permitirán esclarecer si existió resistencia y si hay rastro biológico adicional que pueda ampliar la investigación.

El letrado expone que el acceso a los autos «ha sido parcial» y que están pendientes de recibir las piezas separadas que faltan por incorporar, donde podrían encontrarse los análisis ya practicados y otras pruebas en tramitación.

Relaño de Hoces matiza a esta redacción que van a solicitar más imágenes de las cámaras, además de las aportadas, para reconstruir la secuencia desde que Campos abandonó su domicilio el sábado 27 de septiembre, en torno a las 21 horas, en Berja.

Avistado en diferentes puntos

De hecho, las cámaras desvelan que el principal sospechoso, H., que continúa en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado 3 de octubre, iba conduciendo el Volkswagen Passat blanco en El Ejido a las 3.56 horas de la madrugada del sábado al domingo por la ropa que llevaba cuando iba a bordo del vehículo.

El letrado indica a IDEAL que fue la mañana del domingo, sobre las 7.42 horas, cuando volvieron a captar al presunto autor merodeando por San Agustín; y que, sobre las 11 horas, fue visto por el casco urbano de Las Norias con el turismo del desaparecido. A las 11.42 horas retornó a El Ejido. «Estuvo media hora en el interior del vehículo, según las cámaras», subraya.

Hasta el mediodía no dejó el coche estacionado junto a la cooperativa hortícola y, a las 00.08 horas del lunes 29 de septiembre, fue hallado por la Policía Local de El Ejido que, con ayuda de la Guardia Civil, forzó el maletero donde encontraron el cuerpo sin vida de Antonio Campos, maniatado, golpeado y con evidentes signos de violencia. Una noticia que dejó a todo el Poniente almeriense consternado por su muerte, dado que era una persona muy conocida por su faceta de historiador y cofrade.