«Los ecologistas somos personas que pensamos en proyectos a largo plazo» Juanmi Galdeano, junto a uno de los caminos de la Ribera de la Algaida, en Aguadulce. Entrevista a Juanmi Galdeano, licenciado en Historia | «Existe un hartazgo social en Roquetas por mantener un modelo económico basado en el ladrillo» MARTA SOLER ALMERÍA Domingo, 2 septiembre 2018, 00:27

La curiosidad le llevó a formarse. La formación alimentó su curiosidad. El conocimiento le hizo ser consciente de lo desconocido y supo que había mucho interés porque lo desconocido siguiera siendo una incógnita. Sin embargo, se ha propuesto dar a conocer el valor de las cosas. Juanmi Galdeano es el coordinador de la Plataforma Unidos por Turaniana y de Salvemos a las Salinas de Roquetas de Mar, movimiento que surgió hace un par de años justo cuando la 'mano negra' del urbanismo desmesurado planeaba zafarse de este espacio natural que ha ido perdiendo progresivamente terreno desde la década de los 80 por culpa de todos. Juanmi Galdeano viene a recoger el testigo de otras personas, ecologistas y patrimonialistas, que coordinaron Unidos por Turaniana y que gracias a ellos y ellas el colectivo está recogiendo la fuerza que necesita para enfrentarse a Goliat. De momento, son muchos 'davises'.

-¿Cuál fue la chispa que despertó su lado patrimonialista y ecologista?

-Siempre me he interesado en buscar los orígenes de lo que me rodea, de Roquetas. De ahí surge mi interés por la historia y cuando me doy cuenta de que existe una gran cantidad de patrimonio histórico de Roquetas de Mar que ha desaparecido y, al mismo tiempo, que existe otra parte que está a punto de hacerlo: desde el punto de vista histórico y medioambiental. Conocía la Plataforma Unidos por Turaniana, que nació en 2008 estando, entonces, coordinada por Juan Pablo Yakubiuk. Yo soy coordinador desde 2016.

-¿Mucho trabajo?

-Hay mucho campo y muchos aspectos que tratar, porque existen muchos frentes abiertos. La situación del patrimonio en Roquetas de Mar es desesperante. Cuanto más investigamos más nos hierve la sangre, porque nos damos cuenta de cuál es la situación. Por ejemplo, nadie hablaba del patrimonio en Las Salinas, pero cuando el Ayuntamiento ha puesto el ojo en esta zona para urbanizarla más aún, la población es consciente del valor del entorno y quiere conservarlo. La protección surge porque el Ayuntamiento quiere destruir algo y eso provoca una reacción social que implica una investigación. El Ayuntamiento lleva destrozando Las Salinas desde la década de los 80 y creía que podía arrasar, también de manera gratuita, con el último trozo que queda, pero la ciudadanía roquetera ha reaccionado.

-¿Cree que la población se lo va a poner difícil al Ayuntamiento?

-Creo que sí. En Roquetas de Mar no se recordaban manifestaciones como las que se han celebrado este año. La concentración en cadena humana llegó a reunir a 600 personas en un municipio desgraciadamente apático y poco dado a salir a la calle. Teniendo esto encuentra ha resultado ser todo un éxito, sí. Además, es muestra de los muchos valores que acumula la zona, porque tiene valor ecológico, patrimonial y social. Esto ha hecho que la gente acudiera a la concentración por diferentes motivos y que la gente lo defienda.

-¿Cree que Amat no va a urbanizar en Las Salinas?

-Nosotros tenemos la esperanza de que el Ayuntamiento echará, al final, marcha atrás. Si no es por una cuestión de defensa medioambiental, será porque será consciente de que va a perder votos. Y eso es más que evidente. En las concentraciones que hemos desarrollado este año he visto a bastantes votantes del PP. Existe un hartazgo generalizado en Roquetas en mantener un modelo económico basado en el ladrillo que está fracasando. No se puede construir por construir. Muchas partes del municipio, como las Colinas o Torrequebrada, están abandonadas y, mientras, el Ayuntamiento planea gastar 200 millones de euros en una urbanización nueva. La gente sabe que no se va a beneficiar de esa inversión y sabe, sobre todo, que es más lo que va a perder que lo que va a ganar.

-Ahí, Salvemos Las Salinas está siendo un gran revulsivo social....

-El éxito de Salvemos a Las Salinas es gracias a que se han unido, por primera vez, los habitantes de Roquetas de Mar y de Aguadulce. Sienten que van a perder un espacio que es común a ambos núcleos urbanos. La unión entre ambos núcleos es ya un hecho, porque tanto al Algaida como Las Salinas son espacios que comparten Roquetas y Aguadulce. La población lo ama como propio y lo cuida como propio sin saber dónde están los límites entre un lugar u otro. Entonces, tanto los habitantes de Roquetas como de Aguadulce están dispuestos a defender este espacio. La pretensión municipal de urbanizar en Las Salinas ha conseguido enfurecer a los habitantes de ambos núcleos urbanos y ahí radica la fuerza de nuestro colectivo.

-En Roquetas tampoco abundan los espacios libres y naturales no salpicados por el ladrillo...

-Tanto la Algaida como Las Salinas se encuentran en un municipio cuyo ocio está vinculado, casi totalmente, al consumo. Se trata, junto a Punta Entinas, de los pocos espacios de recreo y de ocio que están en contacto con la naturaleza y se trata de espacios muy apreciados por los roqueteros. Roquetas es un municipio muy vinculado al vehículo y eso dificulta las relaciones humanas. Los espacios naturales suponen una conexión entre los vecinos y su entorno.

-Estamos junto al Taray que fue agredido este verano. ¿Qué pide la plataforma para salvaguardar esta especie?

-El taray es un símbolo de la Algaida y es un árbol roquetero de grandes singularidades, que guarda la historia de roqueteros y roqueteras y cualquier agresión que sufra supone una agresión a la ciudadanía. Hemos solicitado que se delimite el perímetro para establecer una protección sobre esta especie. También pedimos a la Junta que lo declare Monumento Natural. Sabemos que estas protecciones no van a evitar que el árbol sufra una nueva agresión, pero sí puede tener un carácter disuasorio y que cualquier daño que se le ocasione pueda ser juzgado como delito medioambiental. Actualmente, atentar contra el taray es como romper un banco o una farola.

-Se les acusó a principio de verano de ser los causantes de la paralización de las obras en Torrequebrada. ¿No parece un poco ilógico?

-Se han llegado a decir muchas barbaridades sobre las obras de Torrequebrada. El hecho es que ha sido un cúmulo de errores cometidos desde el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria. Desde nuestra Plataforma nos informamos muy bien previamente antes de emitir ningún comunicado u opinión al respecto de las obras de Torrequebrada. Supimos que el Ayuntamiento había solicitado el permiso, que la Junta se lo concedió, pero exigía la elaboración de un proyecto arqueológico para velar por el BIC de Turaniana. Sin embargo, comenzaron las obras in avisar a la Junta y sin tener un proyecto arqueológico. Cuando, desde la propia dirección de obra, se percatan de que no tenían dicho documento paralizan las obras por miedo a cometer daños mayores sobre el yacimiento. Los vecinos se desesperaron, porque vieron desaparecer las máquinas, etcétera. Actualmente, la realidad es que las obras están casi terminadas y desde nuestra Plataforma estamos a la espera de conocer el informe arqueológico sobre posibles daños al patrimonio. No sabemos aún si los ha habido.

-Con el ejemplo de Torrequebrada, ¿no cree que existe un interés por señalar hacia los movimientos ecologistas o patrimonialistas como freno al desarrollo urbanístico?

-Se quiere dar mala imagen del ecologista, pero con el tiempo se demuestra que tiene razón. El ecologista es una persona que piensa a largo plazo, algo que los políticos y las administraciones no lo tienen. Existe un principio de responsabilidad ante las generaciones futuras que no se está cumpliendo. Creo que los que nos precederán nos van a ver muy mal y ellos no tienen la culpa de tener unos antecesores tan egoístas y cortoplacistas. No tenemos derecho a arrebatar el patrimonio a las generaciones del futuro.

-Eso es algo en lo que parece no haber reparado durante décadas el Ayuntamiento de Roquetas de Mar...

-El Ayuntamiento hace política de hechos consumados y no consulta nada a las asociaciones. Me encantaría que contaran con nosotros. En Roquetas se hacen las cosas a escondidas y el equipo de Gobierno cree que no nos vamos a enterar, que no hay gente interesada en conservar el patrimonio y, cuando ya ejecutan los proyectos tienen la osadía de echarnos la culpa a los conservacionistas.