Operación contra el tráfico de marihuana, de archivo. ramón l. pérez

Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería

La Guardia Civil se incauta una tonelada y media del estupefaciente en un operativo «casi histórico» en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:29

Comenta

Golpe al tráfico de cocaína en la provincia de Almería. La Guardia Civil de Almería ha desarrollado una operación «casi histórica» en la que hay ... 12 detenidos al desmantelar una organización dedicada al tráfico de drogas en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido.

