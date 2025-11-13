Doce detenidos en una operación contra el tráfico de cocaína en Almería

Golpe al tráfico de cocaína en la provincia de Almería. La Guardia Civil de Almería ha desarrollado una operación «casi histórica» en la que hay ... 12 detenidos al desmantelar una organización dedicada al tráfico de drogas en Pechina, Viator, Roquetas de Mar, La Mojonera, Vícar y El Ejido.

El operativo, declarado bajo secreto a través del Juzgado de Instrucción 2 de Berja, ha permitido, además, la intervención de 764 plantas de marihuana, armas y vehículos tras los registros domiciliarios que se han desarrollado este miércoles en diferentes puntos de la provincia.

A preguntas de los periodistas, el delegado del Gobierno en Almería, Pedro Fernández, ha catalogado «la relevancia e importancia» de la operación «histórica» desarrollada por el Instituto Armado que ha permitido desarticular un clan dedicado al tráfico de drogas.

«No recordaba haber incautado una tonelada y media de cocaína en Almería», ha reseñado Fernández, toda vez que ha indicado que se ha intervenido un arma corta y cinco vehículos utilizados para este fin ilícito.

Así, el representante del Gobierno andaluz ha felicitado a «las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por su profesionalidad, por su valentía y su eficacia en estas operaciones y luchar contra una lacra que a nadie se le escapa, que es el tráfico de drogas» y, en su discurso, ha reseñado la colaboración internacional en la lucha contra el narcotráfico, especialmente con países como Marruecos o Portugal, así como la colaboración de Europol e Interpol, para culminar con éxito las operaciones enmarcadas dentro del Plan para la Lucha contra el Narcotráfico del Campo de Gibraltar.

Con ello, ha estimado las cifras «mastodónticas» de detenidos y cantidades de drogas incautadas que ponen de manifiesto la «permanente presión que se está ejerciendo sobre las organizaciones criminales y las organizaciones que trafican con droga».

Según ha podido saber IDEAL, la investigación continúa abierta bajo secreto.