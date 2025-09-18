Un dispositivo de 300 guardias civiles velará por la peregrinación al Cristo de la Luz en Dalías Hasta el domingo se van a llevar a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas y una campaña centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas

M. T. Almería Jueves, 18 de septiembre 2025, 13:52

Un dispositivo de más de 300 agentes de la Guardia Civil velará por la peregrinación del Cristo de la Luz en Dalías, que se extenderá hasta el domingo, 21 de septiembre. El subdelegado del Gobierno en Almería, José María Martín Fernández, ha realizado una visita al operativo y ha agradecido «el trabajo» que desarrollan los agentes en esta zona del Poniente almeriense.

El dispositivo está integrado por guardias civiles que pertenecen a las unidades del Subsector Tráfico, Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), Servicio de Información (SIGC), SEPRONA y las unidades territoriales de la Compañía de El Ejido, pertenecientes a la Comandancia de la Guardia Civil de Almería que, además cuentan con el apoyo del Escuadrón de Caballería de la Guardia Civil, que son quienes guían el recorrido de los peatones.

Durante estos días se van a llevar a cabo controles de velocidad y de consumo de alcohol y drogas y una campaña provincial centrada en la protección de peatones, ciclistas y motoristas. Por su parte, la Jefatura provincial de Tráfico y el Centro de Gestión de Tráfico de Málaga se encargan con su personal técnico de las medidas para la ordenación y regulación del tráfico. Al igual que en años anteriores, el recorrido se ha delimitado con conos y otras medidas de balizamiento para que los peregrinos circulen únicamente por el arcén habilitado en la calzada.

En total, se han dispuesto 35 patrullas desde el miércoles, 17 de septiembre, y hasta el domingo 21 de septiembre, los días en los que se prevé más presencia de peregrinos. En el dispositivo también participarán Policía Local y Protección Civil de El Ejido, 112, Cruz Roja y Bomberos del Poniente.

De igual forma, el subdelegado ha pedido «mucha precaución a los centenares de personas que realicen la peregrinación durante estos días y que atiendan a todas las recomendaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Guardia Civil, Policía Local y también de Protección Civil».