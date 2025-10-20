Las diputaciones refuerzan su papel como administración «necesaria y cercana» al ciudadano Abordan la financiación local, los servicios provinciales de extinción de incendios, la nueva Red Ganadero Cárnica de la FEMP y el proyecto sobre diversidad religiosa

La Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells, de la que forman parte todos los presidentes y presidentas de los gobiernos provinciales e insulares de nuestro país, es la primera de las comisiones de trabajo en constituirse en cada mandato de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp).

Presidida por Javier Aureliano García Molina, presidente de la Diputación de Almería, con el vicepresidente Javier Fernández de los Ríos, presidente de la corporación provincial sevillana, el encuentro se ha celebrado este lunes en Jaén en respuesta a la invitación formulada por su presidente, Francisco Reyes.

García resaltó la asistencia de María José García-Pelayo, quien presidió la comisión, al tiempo que dio las gracias por la acogida en Jaén, valorando, como el resto de participantes en la comisión, el papel de las diputaciones.

Además, indicó que las diputaciones son «fundamentales» para la vertebración del territorio, la creación de oportunidades, así como la supervivencia y la prestación de servicios de los pequeños municipios. Del mismo modo, el presidente insistió en «la importancia que tiene para las diputaciones y ayuntamientos que se actualice un modelo de financiación local acorde a las competencias de las pequeñas administraciones».

Por último, resaltó que «el hecho de que la presidenta esté por tercera vez presidiendo esta comisión es una muestra del interés y la importancia que le otorga a los Gobiernos Intermedios».

La presidenta de FEMP, María José García- Pelayo, se refirió a los gobiernos provinciales e insulares como «imprescindibles para el equilibrio territorial de España» y ha destacado que son «las administraciones necesarias; los cómplices más eficaces de los ayuntamientos». En su intervención al comienzo de la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consells Insulares, celebrada en el palacio de la Diputación de Jaén, García-Pelayo ha remarcado la actuación en primera línea, «con eficacia, entrega y humanidad», de los servicios de las diputaciones ante los incendios forestales vividos este verano. «Los gobiernos locales somos la mayor red de integración de España, algo que se ha comprobado especialmente en situaciones de emergencia, donde siempre hemos dado la cara», ha dicho. Junto a ello, ha destacado cómo se trata de instituciones que coordinan la política social, la creación de empleo, la prestación de servicios públicos, de tal manera que garantizan la cohesión del país, porque, como ha subrayado incidiendo en el lema de los 45 años de la Femp, «estamos en todo».

Asimismo reclamó una reforma de la financiación local que permita a municipios, provincias e islas «planificar con seguridad, sin depender de coyunturas políticas» y disponer de suficiencia financiera. «Necesitamos fondos para la prestación de servicios». Así, ha reparado en que se han distribuido muchos fondos europeos, pero hace falta coordinar la distribución de todas las competencias que asumen los ayuntamientos y necesitan financiación. En este sentido, subrayó que «los ayuntamientos tenemos que alzar la voz y no permitir que nos pase por delante el tren de los fondos europeos», en relación a su reciente petición tras mantener importantes encuentros en Bruselas, donde se ha puesto de manifiesto la posibilidad de que sean las entidades locales las que reciban directamente estos fondos.

Municipios menores

La presidenta destacó la labor de las diputaciones en el sostenimiento de los servicios en municipios más pequeños y ha subrayado su relevancia en el apoyo al mundo rural. García-Pelayo también se ha referido a la PAC y al Plan Nacional de Vivienda, En este sentido ha aludido a la Red Ganadero Cárnica, la última de las redes de entidades de la Femp, en la que se agrupan municipios que tienen en la ganadería la base de su actividad económica, del empleo y la identidad de sus territorios.

Por su parte, el vicepresidente de la comisión hizo hincapié en que «alguien tiene que ocuparse de los municipios menores y ahí están las diputaciones, los cabildos y los consejos insulares». En este sentido, apuntó «la buena entente de esta comisión, en la que se trabaja muy por encima del interés partidista». Así, subrayó que estas comisiones sirven para valorar como merece el trabajo de tantos alcaldes, puesto que sus ayuntamientos son «la ventanilla única de lo local, de lo cercano», algo que le ha llevado a reivindicar que los gobiernos locales son parte del Estado, algo que no se debe olvidar nunca.

Otros temas abordados fueron el proyecto Religions & Tolerance, RE TO, liderado por la FEMP con el objetivo de reforzar la capacidad de las autoridades locales europeas para gestionar la diversidad religiosa; y la presentación a los gobiernos provinciales e insulares de la Red de Entidades Locales Ganadero- Cárnica. Carlos García, presidente de esta red y de la diputación de Ávila, explicó que la red nació «de la convicción de que el futuro del mundo rural pasa por reconocer la ganadería como una actividad estratégica, no sólo económica, sino también social, cultural y territorial» y también para que «las Diputaciones Provinciales, junto a Ayuntamientos y Cabildos, tengamos voz y protagonismo en ese futuro». En la presentación de la misma destacó que «quienes trabajamos en las provincias sabemos que sin ganadería no hay territorio equilibrado, y sin territorio equilibrado no hay país posible». Los servicios provinciales de prevención y extinción de incendios, las actuaciones ante el reto demográfico y la despoblación, y la constitución de un el grupo de trabajo técnico de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consells Insulars de la Red de Entidades Locales por la Agenda 2030 fueron otros asuntos abordados en Jaén.