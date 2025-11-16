Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Diputación Provincial celebra en Balanegra el orgullo de ser almerienses

Juan y Medio, RVFV, Sheila Torres, Agrobío y Cooperación 2005 reciben sus medallas del Día de la Provincia por su trabajo en favor del desarrollo y prosperidad de los 103 municipios

R. I.

Almería

Domingo, 16 de noviembre 2025, 15:07

Comenta

Balanegra ha vivido este domingo uno de los días más importantes de sus diez años de historia como pueblo. El municipio más joven de Almería ... ha acogido la solemne y emotiva celebración del Día de la Provincia de 2025. El Centro Deportivo y Cultural balanegrense se ha convertido en un elegante escenario que se ha llenado a rebosar para reivindicar y ensalzar el orgullo y sentimiento de identidad almeriense con la entrega de las Medallas del Día de la Provincia, distinciones que han recibido personas y entidades que sobresalen por su compromiso, entrega y trabajo en favor del desarrollo y la prosperidad de Almería y los almerienses.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 David Bisbal viste a Almería de Navidad
  2. 2 El Ejido impulsa el programa de dinamización juvenil en el espacio Murgijoven
  3. 3 Vícar pone en marcha un programa de empleo para mujeres en situación de vulnerabilidad
  4. 4 El PSOE celebra que El Canalillo vaya a contar con red de saneamiento gracias a fondos europeos
  5. 5 Arqueogastronomía, visitas guiadas y talleres por el Día Internacional del Patrimonio en El Ejido
  6. 6 A prisión nueve de los 16 detenidos tras incautar 1,5 toneladas de cocaína en Almería
  7. 7 La Escuela Agraria de Vícar programa un curso sobre cultivos
  8. 8 Estudiantes reflexionan sobre micromachismos en un escape room
  9. 9 Talleres de nutrición, escape room científico y teatro por el CienciaPark en Roquetas
  10. 10 Cuando los taxis eran negros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Diputación Provincial celebra en Balanegra el orgullo de ser almerienses

La Diputación Provincial celebra en Balanegra el orgullo de ser almerienses