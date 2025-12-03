Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La Diputación impulsa la igualdad con nuevos talleres y un cine-fórum sobre violencia de género

La XXVI edición de los Talleres Carmen de Burgos llega a municipios de menos de 20.000 habitantes para promover la participación sociocultural femenina

Marcos Tárraga

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 11:17

Comenta

La Diputación Provincial de Almería continúa reforzando su compromiso con las políticas de igualdad acercando actividades de sensibilización, cultura y participación a todos los rincones ... de la provincia. Así, la Diputación de Almería ha clausurado una nueva actividad de la XXVI edición de los Talleres Carmen de Burgos en Antas y ha llevado a cabo un cine-fórum en Vélez Rubio con la proyección del documental 'El peso de la ausencia'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más de 250 enganches, 15 detenidos, 7 armas y dos toneladas de droga en una macrooperación en Almería
  2. 2 El Ejido realiza un operativo especial en establecimientos de dos calles del municipio
  3. 3 Supersubmarina y La Desértica, entre los premiados por El Saliente
  4. 4 «Quería que mi primera visita institucional fuera a Roquetas porque Gabriel Amat es un referente»
  5. 5 «¿Por qué se lo llevan? Si es muy bueno, no ha hecho nada malo»: las lágrimas detrás de la redada policial
  6. 6 Roquetas celebra el Día Nacional de Rumanía con una jornada especial
  7. 7 La autopsia confirma la «muerte súbita» de la bebé de 15 meses en Almería
  8. 8 Â¿Me debo preocupar si me levanto por la noche a hacer pis?
  9. 9 Detenido en El Zapillo un hombre en una operación contra el narcotráfico
  10. 10 Las Norias da la bienvenida a la Navidad con su tradicional mercadillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La Diputación impulsa la igualdad con nuevos talleres y un cine-fórum sobre violencia de género

La Diputación impulsa la igualdad con nuevos talleres y un cine-fórum sobre violencia de género