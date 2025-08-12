La Diputación concluye el plan de desbroce y limpieza en once carreteras de cinco municipios de Almería La Junta ha adjudicado también los trabajos de desbroce y mantenimiento de los márgenes de las carreteras de las que es titular en la provincia

La Diputación de Almería ha ejecutado un plan de desbroce y limpieza en once carreteras provinciales que atraviesan los términos municipales de Adra, Alcolea, Berja, El Ejido y Roquetas de Mar, con trabajos que han concluido el pasado 8 de agosto.

Estas actuaciones ejecutadas a través del área de Fomento y desarrolladas durante los meses de julio y agosto tienen como objetivo «mejorar significativamente la visibilidad y la seguridad vial, al mismo tiempo que contribuyen al embellecimiento de la Red Viaria Provincial».

Este plan estratégico, ha explicado la institución supramunicipal en una nota, es «fundamental para mantener en óptimas condiciones las carreteras de la provincia, especialmente en zonas de alta vegetación».

En concreto, la AL-3300 ha requerido una intervención especial debido a la presencia de extensas zonas de cañaverales y vegetación arbustiva.

En el Poniente, las actuaciones han alcanzado la AL-3300, que conecta la RNE en Roquetas de Mar con Punta Sabinar en El Ejido, así como la AL-3303, que une Santa María del Águila con la A-358 en Pampanico, también en El Ejido.

En este mismo término municipal, la intervención ha incluido también la AL-4300, que enlaza la A-7 con Balanegra por Balerma; la AL-4301, que va de la A-7 a Los Baños de Guardias Viejas; y la AL-4302, que conecta la A-7 con la A-358 por Los Atajuelos.

En el municipio de Berja, los trabajos se han llevado a cabo en la AL-5300, que une la A-1175 con la A-347 por el Río Chico; la AL-5400, que enlaza la A-347 con Hirmes por La Peñarrodada; y la AL-5401, que conecta Berja con la A-347 por Castala.

En Adra, las mejoras han alcanzado la AL-6300, que comunica la A-7 con la A-1175 por La Alquería, y la AL-6301, que une la N-340a con La Parra. A estas se suma la AL-6400, que va desde la A-348 en Alcolea hasta la A-1175 en Berja y pasa por Lucainena y Darrícal.

El diputado provincial de Fomento, Antonio Jesús Rodríguez, ha visitado varios puntos de la Red Viaria Provincial para comprobar 'in situ' el resultado de unos trabajos «que suponen una importante mejora medioambiental y también un impulso para el turismo».

«Estamos consolidando unos trabajos que se suman al mantenimiento y conservación de las carreteras de la provincia y al trabajo que realizan nuestras brigadas de forma permanente, que son siempre los primeros en llegar a cualquier incidencia», ha apuntado Rodríguez.

Del mismo modo, ha destacado que con esta iniciativa queremos «mejorar el medio ambiente, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de su conservación y mejorar la imagen de nuestro destino turístico ya que este aspecto es fundamental para todos los visitantes de la provincia».

«Es muy importante que entre todos mantengamos limpios nuestros caminos y carreteras porque Almería vive de la agricultura y del turismo y es fundamental exportar la mejor imagen de nuestra joya de la corona: el turismo», ha apostillado el diputado provincial.

Por su parte, el alcalde de Berja, José Carlos Lupión, ha valorado la actuación llevada a cabo por la Diputación de Almería en el desbroce y limpieza de los márgenes de nuestras carreteras. «Esta intervención no solo mejora la seguridad vial y evita que se produzcan incendios, sino que también contribuye al cuidado del entorno natural y a una mejor imagen de nuestro municipio», ha manifestado.

La Junta actúa en sus vías

El perfil del contratante de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha publicado, por su parte, la adjudicación de los trabajos de desbroce y mantenimiento de los márgenes de las carreteras que son titularidad de la Junta de Andalucía en las provincias de Almería y Jaén.

Este lote, adjudicado a Coralsur Mantenimiento por un coste para la administración autonómica de más de 2,8 millones de euros (2.853.141), son determinantes para la conservación de la red viaria, ya que acarrean ventajas como aumentar la visibilidad del trazado, reducir el riesgo de incendios y mejorar la seguridad vial.

Las tareas de desbroce de maleza y poda arbórea se desarrollarán en márgenes, medianas y enlaces y, para ello, las empresas adjudicatarias no emplearán en ningún caso el uso de herbicidas y sólo acometerán sus trabajos a través de medios mecánicos y manuales.

Estas actuaciones se dividen territorialmente en cuatro lotes de dos provincias cada uno, entre los que se encuentra el correspondiente a Almería y Jaén. La cuantía se reparte de manera equitativa en función del número de kilómetros.

Estos contratos tienen como objetivo prevenir que la vegetación invada la calzada, con el grave perjuicio para la seguridad vial que ello supone. Para ello se realizarán todas las tareas para este fin y que se basan en el incremento de la visibilidad del trazado, señales verticales y balizamiento; la prevención de la producción de daños a vehículos y personas; la reducción del riesgo de incendios o la búsqueda de una red viaria más limpia y ornamentada.

Además, el desbroce de márgenes facilitará la prevención de posibles ataques de plagas y/o enfermedades; el mantenimiento de la calzada en un estado adecuado y la mitigación de los problemas de drenaje en caso de lluvias.

La duración de los contratos es de 24 meses con la posibilidad de una prórroga de dos años más. La división por lotes se efectúa para favorecer la concurrencia competitiva y el acceso de pequeñas y medianas empresas, ya que se facilita la prestación del servicio a una serie de entidades para las que, por sus dimensiones, es más fácil abarcar dos provincias próximas entre sí, y organizar y coordinar mejor sus equipos de trabajo.

Estos contratos se complementan con el contrato de mantenimiento y poda en más de una veintena de vías de gran capacidad, como la autovía A-92 o la autovía Jerez-Los Barrios (A-381), que también se han adjudicado recientemente y que incluyen la plantación de cerca de 9.500 arbustos y plantas.