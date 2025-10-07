Diputación concede ayudas a 74 pueblos menores de 20.000 habitantes en su lucha contra el virus del Nilo La asistencia económica de la institución provincial alcanza al 100% de los municipios que han cursado solicitud

Las ayudas de la Diputación de Almería para la redacción de un Plan de Acción para la Prevención del Virus del Mosquito del Nilo van a llegar a un total de 74 municipios de la provincia. Esta línea de subvenciones va a suponer una inversión provincial de 85.000 euros y está dirigida solo y exclusivamente a municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así lo ha confirmado el diputado provincial de Sostenibilidad, Medio Natural y Captación de Fondos Europeos, José Juan Martínez, durante el encuentro que ha mantenido con el alcalde de Zurgena, Domingo Trabalón, para abordar la redacción de un documento que es esencial para combatir el insecto que transmite esta enfermedad.

José Juan Martínez ha explicado que esta iniciativa, que se va a llevar a cabo por mandato del presidente, Javier Aureliano García, va a permitir que la Diputación dé respuesta al 100% de las solicitudes de asistencia económica que han hecho 74 municipios.

El diputado provincial ha asegurado que «la Diputación ha actuado con agilidad para garantizar que los ayuntamientos puedan tener el dinero en sus arcas lo antes posible para poder asumir la redacción de estos planes que van a permitir prevenir la propagación de este virus».

Ha explicado, asimismo, el motivo de su visita a Zurgena: «Estamos en Zurgena porque fue uno de los primeros municipios de estar en alerta en la provincia de Almería. Queremos agradecer la responsabilidad con la que se ha actuado tanto aquí como en el resto de la provincia para lograr que el virus no haya tenido ninguna consecuencia de fuerza mayor y abordar cuáles son los pasos que han dado en la redacción del plan».

El alcalde de Zurgena ha agradecido a la Diputación por «esa mano que tendieron al ayuntamiento en los momentos más oscuros, donde nos castigaba el virus del mosquito del Nilo»; y ha detallado que la ayuda de la institución supramunicipal ha permitido elaborar un plan previo a tener la amenaza del virus. «Por eso, Zurgena estaba preparada, tenía los deberes hechos, y pudimos ser un municipio referente en toda Andalucía, solucionando el problema del virus del mosquito del Nilo en apenas unas pocas semanas», ha concluido.

Los municipios que han recibido estas ayudas de la Diputación son Abla, Abrucena, Albanchez, Albox, Alcolea, Alcóntar, Alcudia de Monteagud, Alhama de Almería, Almócita, Arboleas, Armuña de Almanzora, Alsodux, Bacares, Balanegra, Bayarcal, Bayarque, Bedar, Beires, Benahadux, Benitagla, Benizalón, Bentarique, Berja, Cantoria, Castro de Filabres, Chercos, Chirivel, Enix, Felix, Fines, Fondón, Gádor, Garrucha, Gergal, Huércal de Almería, Instinción, La Mojonera, Laroya, Las Tres Villas, Laujar de Andarax, Lijar, Los Gallardos, Lucainena de las Torres, Macael, María, Mojácar, Nacimiento, Ohanes, Olula de Castro, Olula del Rio, Oria, Padules, Partaloa, Pechina, Pulpí, Purchena, Rágol, Rioja, Santa Fe de Mondujar, Serón, Sierro, Somontin, Sorbas, Tabernas, Taberno, Tahal, Tijola, Turrillas, Turre, Urracal, Velefique, Vera, Viator, y Zurgena.