Diputación amplía la gestión del PFEA a cinco municipios más y alcanza 91 en total

El pleno extraordinario de la Diputación de Almería ha aprobado este martes el convenio de encomienda de gestión del Plan de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) con los ayuntamientos de Adra, Antas, Balanegra, Dalías y Níjar, tras la incorporación este año de sus proyectos en el marco del Programa de Empleo Estable.

Según ha indicado en un comunicado, con la entrada de estos cinco nuevos municipios, la institución provincial asume la gestión del PFEA en un total de 91 municipios, además de la Entidad Local de Fuente Victoria y la Mancomunidad del Bajo Almanzora.

El vicepresidente de la Diputación de Almería Fernando Giménez ha destacado «los beneficios que reporta a los municipios esta gestión que realiza la Diputación, ya que sólo tienen que preocuparse de realizar su aportación, mientras que los municipios que lo gestionan en solitario tienen que asumir más gastos».

«La Diputación de Almería es la única de toda Andalucía que redacta proyectos, hace los documentos de gestión preventiva, la dirección de obra, coordinación de seguridad y salud, prevención de riesgos laborales, reconocimientos médicos, nóminas, contratos, seguros sociales, gestión de la subvención y justificación de la misma. Municipios como Padules, que no están adscritos tendrán que sumar a su aportación 42.000 euro más», ha declarado Giménez.

El modelo del PFEA de la institución provincial «es un referente a nivel andaluz y nacional porque aporta a la transferencia de los fondos el valor añadido de la gestión de los trámites de contratación del personal, redacción de proyectos, dirección de las obras, la seguridad laboral y formación, entre otros, de los trabajadores de los municipios beneficiarios».

Además, la Diputación instauró el abono de las transferencias en varios pagos «para evitar que los ayuntamientos tengan que soportar la carga financiera de los gastos de material del Plan de Fomento de Empleo Agrario como ocurre en otras provincias». En la provincia de Almería son 94 los municipios adscritos al PFEA de los que tan solo tres han decidido gestionar este Plan de forma autónoma.

La institución provincial invierte cada año más de cuatro millones de euros en el PFEA entre la aportación de los materiales y los gastos de funcionamiento del Área «para poder atender las demandas de los municipios que tienen delegada la gestión».

En este sentido, Giménez ha lamentado que la Subdelegación del Gobierno «haya intentado politizar un Plan que es fundamental para el desarrollo de los municipios de la provincia».

«Mientras que el director del SEPE asistió a una reunión sólo con alcaldes del PSOE, que lo sabemos porque a él mismo se le escapó en la última Comisión Provincial; desde Diputación nos reunimos con todos y cada uno de los alcaldes de la provincia de Almería para lamentar que en Almería era la única provincia en la que los criterios del PFEA habían cambiado», ha asegurado el vicepresidente.