Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Diputación acoge una delegación iberoamericana para analizar el 'Modelo Almería'

Procedentes de Paraguay, Perú y Uruguay, el foro de representantes públicos se ha adentrado en las marcas 'Territorio', 'Denominación de Origen' e 'Indicación Geográfica Protegida'

Marcos Tárraga

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 18:37

Comenta

Una delegación de la Unión Iberoamericana de Municipios (UIM) ha llegado este martes a la provincia de Almería con el objetivo de analizar el 'Modelo ... Almería' y estudiar el caso de éxito que ha supuesto el lanzamiento de la marca 'Sabores Almería'. El patio de luces de la Diputación Provincial ha albergado la recepción oficial a representantes políticos, técnicos y otros expertos llegados desde los países de Paraguay, Perú y Uruguay para a estudiar y analizar la Marcas de Territorio, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera
  2. 2 Casa Consistorial, depósito de agua potable y Biblioteca: fuerte apuesta por las inversiones en Roquetas
  3. 3 Un muerto y un evacuado al hospital tras la llegada de una patera con 25 varones a Mojácar
  4. 4 El juez levanta el secreto de sumario por el crimen de Antonio Campos
  5. 5 «Las obras de construcción de El Ejido Nordeste están muy avanzadas»
  6. 6 Ecologistas en Acción alega contra la promoción de 1.600 nuevas viviendas en Palomares, que ven «inviable»
  7. 7 Dos horas de retraso en el tren Almería-Madrid
  8. 8 Endesa finaliza su concesión en el Puerto de Carboneras tras el cierre de la central térmica Litoral
  9. 9 Juzgan este martes al acusado de insultar y escupir a una mujer trans que fue a una misa de Falange en Almería
  10. 10 «Acceder hoy a la sanidad pública de El Ejido es una odisea»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Diputación acoge una delegación iberoamericana para analizar el 'Modelo Almería'

Diputación acoge una delegación iberoamericana para analizar el &#039;Modelo Almería&#039;