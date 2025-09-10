Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenidos dos pilotos de narcolanchas en Agua Amarga

La Guardia Civil de Almería, con apoyo de un helicóptero de la Unidad Aérea de Granada, arresta a los ocupantes de una embarcación

Nerea Escámez

Almería

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 14:44

La persecución de la patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil a una narcolancha ha terminado, por el momento, con dos pilotos detenidos entre El Playazo de Rodalquilar y la cala Bergantín. Estos hechos ocurrieron ayer, martes, a plena luz del día en torno a las 13:30 horas.

El avistamiento fue captado a través del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) y los agentes movilizaron a varias patrullas terrestres para dar apoyo a la patrullera del Servicio Marítimo de Almería que permitiera localizar a los tripulantes de la embarcación 'go fast', considerada género prohibido. A este dispositivo se sumó también un helicóptero de la Unidad Aérea de Granada y una patrulla de Frontex.

Según han indicado desde la Comandancia de Almería, los ocupantes abandonaron la embarcación y fueron detenidos en una zona escarpada y de difícil acceso que, con el helicóptero, pudieron trasladarlos hasta el Playazo de Rodalquilar.

